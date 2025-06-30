Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Есть соперник из Англии. Известно расписание матчей Динамо на летних сборах
Украина. Премьер лига
30 июня 2025, 12:22 |
592
0

Есть соперник из Англии. Известно расписание матчей Динамо на летних сборах

Киевляне проведут 4 поединка в течение 12 дней

30 июня 2025, 12:22 |
592
0
Есть соперник из Англии. Известно расписание матчей Динамо на летних сборах
ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» обнародовало расписание товарищеских матчей на летних сборах в Австрии.

Столичный клуб в июле проведет 4 поединка в течение 12 дней:

  • 5 июля, 18:00. «Динамо» – «Кишварда» (Венгрия)
  • 10 июля, 17:00. «Динамо» – «Мидтьюлланд» (Дания)
  • 11 июля, 12:00. «Динамо» – «Вест Бромвич Альбион» (Англия)
  • 16 июля, время уточняется. «Динамо» – «Осиек» (Хорватия)

Отмечается, что в расписании контрольных матчей возможны изменения, о которых будет сообщено дополнительно.

Ранее «Динамо» обнародовало список игроков, которые поехали с командой на сборы в Австрию. В него вошли 34 футболиста.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Просидел сезон в лазарете. Верес попрощался с футболистом
Владимир ВИЛИВАЛЬД: «Мы неплохо подошли к первой игре»
Олег ФЕДОРЧУК: «Престиж клуба и страны сейчас не в приоритете»
Динамо Киев Вест Бромвич Мидтьюлланд Кишварда Осиек Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу расписание контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы
Дмитрий Вус Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Милан сообщил об уходе форварда. Он вернется к Роме
Футбол | 30 июня 2025, 11:36 0
ОФИЦИАЛЬНО. Милан сообщил об уходе форварда. Он вернется к Роме
ОФИЦИАЛЬНО. Милан сообщил об уходе форварда. Он вернется к Роме

Темми Абрахама провел полный сезон на правах аренды в Милане

Третья победа подряд. Украина с камбэком одолела Болгарию в Лиге наций
Волейбол | 29 июня 2025, 20:27 25
Третья победа подряд. Украина с камбэком одолела Болгарию в Лиге наций
Третья победа подряд. Украина с камбэком одолела Болгарию в Лиге наций

Сине-желтые одолели хозяев в заключительном матче второй недели Лиги наций

ФОТО. Ему перекладина по плечо. На сборах Шахтера – вратарь с ростом 206 см
Футбол | 29.06.2025, 19:37
ФОТО. Ему перекладина по плечо. На сборах Шахтера – вратарь с ростом 206 см
ФОТО. Ему перекладина по плечо. На сборах Шахтера – вратарь с ростом 206 см
ОФИЦИАЛЬНО. «Спасибо, легенда». Клуб УПЛ продал форварда в Колос
Футбол | 30.06.2025, 11:10
ОФИЦИАЛЬНО. «Спасибо, легенда». Клуб УПЛ продал форварда в Колос
ОФИЦИАЛЬНО. «Спасибо, легенда». Клуб УПЛ продал форварда в Колос
«Он этого не сделал». Названа причина ухода Усика от Красюка
Бокс | 30.06.2025, 09:20
«Он этого не сделал». Названа причина ухода Усика от Красюка
«Он этого не сделал». Названа причина ухода Усика от Красюка
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЧИСОРА: «Буду рад, если с Усиком это произойдет. Будет мясорубка»
ЧИСОРА: «Буду рад, если с Усиком это произойдет. Будет мясорубка»
29.06.2025, 00:34 2
Бокс
Кличко или Усик? Определен лучший боксер Украины в истории
Кличко или Усик? Определен лучший боксер Украины в истории
28.06.2025, 19:34 10
Бокс
Легионер отказал турецкому клубу ради киевского Динамо и Лиги чемпионов
Легионер отказал турецкому клубу ради киевского Динамо и Лиги чемпионов
28.06.2025, 12:25 7
Футбол
Букмекеры выбрали фаворита клубного чемпионата мира перед стартом плей-офф
Букмекеры выбрали фаворита клубного чемпионата мира перед стартом плей-офф
28.06.2025, 13:33
Футбол
Барселона выставила за дверь 7 футболистов. Среди них – легенда клуба
Барселона выставила за дверь 7 футболистов. Среди них – легенда клуба
29.06.2025, 21:27 1
Футбол
Драма и триллер. Англия U-21 и Германия U-21 устроили зарубу в финале Евро
Драма и триллер. Англия U-21 и Германия U-21 устроили зарубу в финале Евро
29.06.2025, 00:38 3
Футбол
Алекс ФЕРГЮСОН: «Это лучшая игра вратаря, которую я видел»
Алекс ФЕРГЮСОН: «Это лучшая игра вратаря, которую я видел»
28.06.2025, 09:02 2
Футбол
«Ничего не будет». Итальянский топ-клуб отказался от звезды сборной Украины
«Ничего не будет». Итальянский топ-клуб отказался от звезды сборной Украины
29.06.2025, 07:33 50
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем