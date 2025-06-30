Украина. Премьер лига30 июня 2025, 12:22 |
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Есть соперник из Англии. Известно расписание матчей Динамо на летних сборах
Киевляне проведут 4 поединка в течение 12 дней
30 июня 2025, 12:22 |
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Киевское «Динамо» обнародовало расписание товарищеских матчей на летних сборах в Австрии.
Столичный клуб в июле проведет 4 поединка в течение 12 дней:
- 5 июля, 18:00. «Динамо» – «Кишварда» (Венгрия)
- 10 июля, 17:00. «Динамо» – «Мидтьюлланд» (Дания)
- 11 июля, 12:00. «Динамо» – «Вест Бромвич Альбион» (Англия)
- 16 июля, время уточняется. «Динамо» – «Осиек» (Хорватия)
Отмечается, что в расписании контрольных матчей возможны изменения, о которых будет сообщено дополнительно.
Ранее «Динамо» обнародовало список игроков, которые поехали с командой на сборы в Австрию. В него вошли 34 футболиста.
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