Есть соперник из Англии. Известно расписание матчей Динамо на летних сборах

Киевское «Динамо» обнародовало расписание товарищеских матчей на летних сборах в Австрии.

Столичный клуб в июле проведет 4 поединка в течение 12 дней:

5 июля, 18:00. «Динамо» – «Кишварда» (Венгрия)

10 июля, 17:00. «Динамо» – «Мидтьюлланд» (Дания)

11 июля, 12:00. «Динамо» – «Вест Бромвич Альбион» (Англия)

16 июля, время уточняется. «Динамо» – «Осиек» (Хорватия)

Отмечается, что в расписании контрольных матчей возможны изменения, о которых будет сообщено дополнительно.

Ранее «Динамо» обнародовало список игроков, которые поехали с командой на сборы в Австрию. В него вошли 34 футболиста.