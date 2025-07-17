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Украина. Премьер лига
17 июля 2025, 18:15 | Обновлено 17 июля 2025, 18:25
767
0

ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс отправил сына именитого игрока в аренду

Аморозо продолжит карьеру в Зимбру

17 июля 2025, 18:15 | Обновлено 17 июля 2025, 18:25
767
0
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс отправил сына именитого игрока в аренду
ФК Кривбасс

Клуб УПЛ Кривбасс объявил об уходе в аренду бразильского полузащитника Маттео Аморозо.

22-летний игрок новый сезон проведет в составе команды Зимбру из Молдовы. У клуба будет возможность выкупить контракт Аморозо, который не сумел проявить себя в Украине.

За минувший сезон Аморозо провел 14 матчей.

Маттео является сыном известного в прошлом форварда сборной Бразилии Марсио Аморозо.

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Иван Зинченко Источник: ФК Кривбасс
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