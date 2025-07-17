Украина. Премьер лига17 июля 2025, 18:15 | Обновлено 17 июля 2025, 18:25
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ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс отправил сына именитого игрока в аренду
Аморозо продолжит карьеру в Зимбру
17 июля 2025, 18:15 | Обновлено 17 июля 2025, 18:25
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Клуб УПЛ Кривбасс объявил об уходе в аренду бразильского полузащитника Маттео Аморозо.
22-летний игрок новый сезон проведет в составе команды Зимбру из Молдовы. У клуба будет возможность выкупить контракт Аморозо, который не сумел проявить себя в Украине.
За минувший сезон Аморозо провел 14 матчей.
Маттео является сыном известного в прошлом форварда сборной Бразилии Марсио Аморозо.
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