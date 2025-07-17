ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс отправил сына именитого игрока в аренду

Клуб УПЛ Кривбасс объявил об уходе в аренду бразильского полузащитника Маттео Аморозо.

22-летний игрок новый сезон проведет в составе команды Зимбру из Молдовы. У клуба будет возможность выкупить контракт Аморозо, который не сумел проявить себя в Украине.

За минувший сезон Аморозо провел 14 матчей.

Маттео является сыном известного в прошлом форварда сборной Бразилии Марсио Аморозо.