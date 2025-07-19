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Украина. Премьер лига
19 июля 2025, 14:34 | Обновлено 19 июля 2025, 14:35
637
1

ОФИЦИАЛЬНО. Еще минус два. Клуб УПЛ продолжает терять игроков

Ременяк и Погорелый покинули расположения львовской команды

19 июля 2025, 14:34 | Обновлено 19 июля 2025, 14:35
637
1
ОФИЦИАЛЬНО. Еще минус два. Клуб УПЛ продолжает терять игроков
ФК Рух.

Львовский «Рух» официально объявил о прекращении сотрудничества с нападающим Владиславом Погорелым и полузащитником Артуром Ременяком. Об этом пишет пресс-служба львовского клуба.

«ФК «Рух» благодарит Владислава Погорелого и Артура Ременяка за сотрудничество и профессионализм и желает успехов в дальнейшей карьере», – лаконично говорится в сообщении.

21-летний нападающий присоединился к «желто-черным» в феврале 2025 года. С тех пор Владислав провел в составе Движения 4 матча. 24-летний полузащитник присоединился к «Движению» в январе 2025 года. В общей сложности в составе «желто-черных» Артур провел 4 игры.

Ранее сообщалось, что Юрий Панькив стал спортивным директором академии Руха

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Олег Вахоцкий Источник: ФК Рух Львов
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Комментарии 1
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Mark4854590
Зрозуміло, чому Рух зняв команду з Другої ліги. Просто переведуть гравців в основну, бо грати нікому
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