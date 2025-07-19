ОФИЦИАЛЬНО. Еще минус два. Клуб УПЛ продолжает терять игроков

Львовский «Рух» официально объявил о прекращении сотрудничества с нападающим Владиславом Погорелым и полузащитником Артуром Ременяком. Об этом пишет пресс-служба львовского клуба.

«ФК «Рух» благодарит Владислава Погорелого и Артура Ременяка за сотрудничество и профессионализм и желает успехов в дальнейшей карьере», – лаконично говорится в сообщении.

21-летний нападающий присоединился к «желто-черным» в феврале 2025 года. С тех пор Владислав провел в составе Движения 4 матча. 24-летний полузащитник присоединился к «Движению» в январе 2025 года. В общей сложности в составе «желто-черных» Артур провел 4 игры.

Ранее сообщалось, что Юрий Панькив стал спортивным директором академии Руха