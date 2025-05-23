Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Семь футболистов покинут клуб УПЛ после завершения сезона 2024/25
Украина. Премьер лига
23 мая 2025, 13:17 |
320
0

Семь футболистов покинут клуб УПЛ после завершения сезона 2024/25

Лацабидзе и Тоиров были арендованы, легионеры «Черноморца» уже вернулись в Бразилию

23 мая 2025, 13:17 |
320
0
Семь футболистов покинут клуб УПЛ после завершения сезона 2024/25
ФК Полесье Житомир. Эмиль Мустафаев

После завершения сезона 2024/25 Украинской Премьер-лиги как минимум шесть футболистов одесского «Черноморца» покинут клуб. Некоторые игроки не намерены играть в составе «моряков» после вылета в Первую лигу.

Защитник Лука Лацабидзе и вингер Хусрав Тоиров, арендованные у донецкого «Шахтера», были отстранены от первой команды и вернутся в расположение «горняков».

Бразильские защитники Раян Карлос и Кайо Гомес также не намерены оставаться в Одессе, на данный момент оба игрока уехали в Бразилию и не планируют возвращаться в Украину.

Боснийский защитник Владимир Арсич был отстранен от работы с первой командой и вернулся в свою страну, его контракт истекает в июне 2025 года. Вингер Эмиль Мустафае был арендован у «Полесья» и также должен вернуться в состав житомирского клуба.

Ранее сообщалось, что статус свободного агента получит и голкипер Артур Рудько, который не планирует выступать за «Черноморец» в Первой лиге.

По теме:
ФОТО. Бражко начал отношения со звездной блогершей. Ей нравился Мудрик
ФОТО. Шахтер представил новую форму на сезон 2025/26
Скрипник рассказал, будет ли он работать в клубе Украинской Премьер-лиги
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Черноморец Одесса Эмиль Мустафаев Лука Лацабидзе Хусрав Тоиров Владимир Арсич Кайо Гомес Райан Карлос свободный агент аренда игрока
Николай Титюк Источник: Telegram
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары. Есть сенсация
Хоккей | 23 мая 2025, 04:45 4
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары. Есть сенсация
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары. Есть сенсация

В борьбе за титул осталось только четыре команды

ОФИЦИАЛЬНО. Борнмут подписал украинца. Забарный уже его поприветствовал
Футбол | 22 мая 2025, 14:06 7
ОФИЦИАЛЬНО. Борнмут подписал украинца. Забарный уже его поприветствовал
ОФИЦИАЛЬНО. Борнмут подписал украинца. Забарный уже его поприветствовал

За детскую команду «вишен» будет выступать Егор Климентьев

Ингулец – Ворскла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 23.05.2025, 07:25
Ингулец – Ворскла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Ингулец – Ворскла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Предложение сделано! Реал готовится продать Лунина в культовый клуб
Футбол | 23.05.2025, 09:28
Предложение сделано! Реал готовится продать Лунина в культовый клуб
Предложение сделано! Реал готовится продать Лунина в культовый клуб
Хаби Алонсо назвал футболиста, который станет новым капитаном Реала
Футбол | 23.05.2025, 11:24
Хаби Алонсо назвал футболиста, который станет новым капитаном Реала
Хаби Алонсо назвал футболиста, который станет новым капитаном Реала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВСУ ликвидировали известного украинского боксера, который воевал за россию
ВСУ ликвидировали известного украинского боксера, который воевал за россию
21.05.2025, 08:10 2
Война
Гарри Кейн двумя словами отреагировал на победу Тоттенхэма в Лиге Европы
Гарри Кейн двумя словами отреагировал на победу Тоттенхэма в Лиге Европы
22.05.2025, 07:00 4
Футбол
ЧМ по хоккею. Яркий четвертьфинал США и Финляндии, 6 шайб Швейцарии
ЧМ по хоккею. Яркий четвертьфинал США и Финляндии, 6 шайб Швейцарии
22.05.2025, 20:05 2
Хоккей
Украинский клуб отказывается играть матч за третье место в чемпионате
Украинский клуб отказывается играть матч за третье место в чемпионате
21.05.2025, 10:09 2
Футбол
Хаби Алонсо принял решение о будущем Лунина в Реале
Хаби Алонсо принял решение о будущем Лунина в Реале
21.05.2025, 08:55 1
Футбол
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
22.05.2025, 10:05 2
Хоккей
Сколько заработал Тоттенхэм за выигранный трофей Лиги Европы 2024/25?
Сколько заработал Тоттенхэм за выигранный трофей Лиги Европы 2024/25?
22.05.2025, 05:22
Футбол
Легенда сборной Украины может возглавить известный клуб в Европе
Легенда сборной Украины может возглавить известный клуб в Европе
22.05.2025, 07:46 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем