Семь футболистов покинут клуб УПЛ после завершения сезона 2024/25

После завершения сезона 2024/25 Украинской Премьер-лиги как минимум шесть футболистов одесского «Черноморца» покинут клуб. Некоторые игроки не намерены играть в составе «моряков» после вылета в Первую лигу.

Защитник Лука Лацабидзе и вингер Хусрав Тоиров, арендованные у донецкого «Шахтера», были отстранены от первой команды и вернутся в расположение «горняков».

Бразильские защитники Раян Карлос и Кайо Гомес также не намерены оставаться в Одессе, на данный момент оба игрока уехали в Бразилию и не планируют возвращаться в Украину.

Боснийский защитник Владимир Арсич был отстранен от работы с первой командой и вернулся в свою страну, его контракт истекает в июне 2025 года. Вингер Эмиль Мустафае был арендован у «Полесья» и также должен вернуться в состав житомирского клуба.

Ранее сообщалось, что статус свободного агента получит и голкипер Артур Рудько, который не планирует выступать за «Черноморец» в Первой лиге.