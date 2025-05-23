Бывший голкипер Динамо покинет клуб УПЛ после завершения сезона 2024/25
Артур Рудько не намерен продлевать контракт с одесским «Черноморцем»
Голкипер одесского «Черноморца» Артур Рудько покинет клуб после завершения сезона 2024/25 из-за вылета «моряков» в Первую лигу.
Контракт 33-летнего вратаря истекает 30 июня 2025 года – после этого футболист получит статус свободного агента. По сообщениям источника, Рудько не намерен продлевать сотрудничество с одесским коллективом и не планирует выступать в Первой лиге.
Он присоединился к «Черноморцу» в июле прошлого года, с тех пор провел 25 матчей в Премьер-лиге, в которых пропустил 41 матч. В трех поединках Рудько сохранил свои ворота в неприкосновенности.
В течении своей профессиональной карьеры голкипер играл за киевское «Динамо», ужгородскую «Говерлу», донецкий «Шахтер», харьковский «Металлист». Имеет опыт выступлений в чемпионате Кипра.
Подопечные Александра Кучера покинут элитный дивизион после завершения текущего сезона. 24 мая «Черноморец» сыграет против «Александрии», однако этот матч не будет иметь особого турнирного значения.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В основной сетке Украину, помимо Элины, представят Костюк, Ястремская и Калинина
Президент киевского «Динамо» прокомментировал подписание нового контракта с возрастным вингером