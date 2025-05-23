Бывший голкипер Динамо покинет клуб УПЛ после завершения сезона 2024/25

Голкипер одесского «Черноморца» Артур Рудько покинет клуб после завершения сезона 2024/25 из-за вылета «моряков» в Первую лигу.

Контракт 33-летнего вратаря истекает 30 июня 2025 года – после этого футболист получит статус свободного агента. По сообщениям источника, Рудько не намерен продлевать сотрудничество с одесским коллективом и не планирует выступать в Первой лиге.

Он присоединился к «Черноморцу» в июле прошлого года, с тех пор провел 25 матчей в Премьер-лиге, в которых пропустил 41 матч. В трех поединках Рудько сохранил свои ворота в неприкосновенности.

В течении своей профессиональной карьеры голкипер играл за киевское «Динамо», ужгородскую «Говерлу», донецкий «Шахтер», харьковский «Металлист». Имеет опыт выступлений в чемпионате Кипра.

Подопечные Александра Кучера покинут элитный дивизион после завершения текущего сезона. 24 мая «Черноморец» сыграет против «Александрии», однако этот матч не будет иметь особого турнирного значения.