ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ подписал защитника Черноморца

22-летний защитник «Черноморца» Ярослав Кисиль подписал контракт с черкасским ЛНЗ.

Об этом было сообщено на официальном сайте клуба.

В прошлом сезоне Ярослав сыграл за одесский клуб 26 матчей. Результативных действий у правого защитника не было.

Кисиль - воспитанник киевского футбола. Выступал за детско-юношеские клубы ОФКИП Киев. Уже на профессиональном уровне играл за луганскую «Зарю» и закарпатский «Минай».

По данным портала Transfermarkt, «Черноморец» получил за Кисиля 100 тысяч евро.

Ранее стало известно, что ЛНЗ подписал голкипера-рекордсмена.