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Украина. Премьер лига
23 июля 2025, 19:22 | Обновлено 23 июля 2025, 19:25
270
0

ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ подписал защитника Черноморца

Ярослав Кисиль продолжит карьеру в Черкассах

23 июля 2025, 19:22 | Обновлено 23 июля 2025, 19:25
270
0
ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ подписал защитника Черноморца
ФК Черноморец. Ярослав Кисиль

22-летний защитник «Черноморца» Ярослав Кисиль подписал контракт с черкасским ЛНЗ.

Об этом было сообщено на официальном сайте клуба.

В прошлом сезоне Ярослав сыграл за одесский клуб 26 матчей. Результативных действий у правого защитника не было.

Кисиль - воспитанник киевского футбола. Выступал за детско-юношеские клубы ОФКИП Киев. Уже на профессиональном уровне играл за луганскую «Зарю» и закарпатский «Минай».

По данным портала Transfermarkt, «Черноморец» получил за Кисиля 100 тысяч евро.

Ранее стало известно, что ЛНЗ подписал голкипера-рекордсмена.

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ЛНЗ Черкассы Черноморец Одесса трансферы трансферы УПЛ Ярослав Кисиль
Александр Сильченко Источник: ФК ЛНЗ
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