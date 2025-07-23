ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ подписал защитника Черноморца
Ярослав Кисиль продолжит карьеру в Черкассах
22-летний защитник «Черноморца» Ярослав Кисиль подписал контракт с черкасским ЛНЗ.
Об этом было сообщено на официальном сайте клуба.
В прошлом сезоне Ярослав сыграл за одесский клуб 26 матчей. Результативных действий у правого защитника не было.
Кисиль - воспитанник киевского футбола. Выступал за детско-юношеские клубы ОФКИП Киев. Уже на профессиональном уровне играл за луганскую «Зарю» и закарпатский «Минай».
По данным портала Transfermarkt, «Черноморец» получил за Кисиля 100 тысяч евро.
Ранее стало известно, что ЛНЗ подписал голкипера-рекордсмена.
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