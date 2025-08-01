Украина. Первая лига01 августа 2025, 03:39 | Обновлено 01 августа 2025, 03:43
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ОФИЦИАЛЬНО. ЮКСА взяла в аренду защитника из УПЛ
Назар Балаба проведет в клубе из Тарасовки первую часть чемпионата
01 августа 2025, 03:39 | Обновлено 01 августа 2025, 03:43
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20-летний защитник ровенского "Вереса" Назар Балаба продолжит карьеру в перволиговом клубе ЮКСА.
Об этом сообщили на официальном сайте клуба из Тарасовки.
Назар Балаба выступал на юношеском уровне за Верес и Динамо, а на взрослом уровне уже успел сыграть три матча за красно-черных.
Защитник будет выступать за команду ЮКСА по правам аренды до начала зимнего трансферного окна.
Балаба также вызывался в сборную Украины U-17, за которую отличился одним забитым голом.
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