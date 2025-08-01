Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. ЮКСА взяла в аренду защитника из УПЛ
Украина. Первая лига
01 августа 2025, 03:39 | Обновлено 01 августа 2025, 03:43
19
0

ОФИЦИАЛЬНО. ЮКСА взяла в аренду защитника из УПЛ

Назар Балаба проведет в клубе из Тарасовки первую часть чемпионата

01 августа 2025, 03:39 | Обновлено 01 августа 2025, 03:43
19
0
ОФИЦИАЛЬНО. ЮКСА взяла в аренду защитника из УПЛ
ФК ЮКСА. Назар Балаба

20-летний защитник ровенского "Вереса" Назар Балаба продолжит карьеру в перволиговом клубе ЮКСА.

Об этом сообщили на официальном сайте клуба из Тарасовки.

Назар Балаба выступал на юношеском уровне за Верес и Динамо, а на взрослом уровне уже успел сыграть три матча за красно-черных.

Защитник будет выступать за команду ЮКСА по правам аренды до начала зимнего трансферного окна.

Балаба также вызывался в сборную Украины U-17, за которую отличился одним забитым голом.

По теме:
Рух – СК Полтава. Текстовая трансляция матча
ФОТО. Девушки ярче голов: кто поддерживал Динамо в Люблине
ВИДЕО. Верес показал игровую форму на новый сезон УПЛ
Динамо Киев аренда игрока чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Первая лига Украины Украинская Премьер-лига Назар Балаба ЮКСА Тарасовка
Александр Сильченко Источник: ФК ЮКСА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Партизан – Александрия. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций
Футбол | 31 июля 2025, 20:41 11
Партизан – Александрия. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций
Партизан – Александрия. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций

Поединок Q2 еврокубка состоится 31 июля и начнется в 22:00 по Киеву

Заработали неплохие деньги. Мадридский Реал покинули 14 футболистов
Футбол | 31 июля 2025, 08:09 0
Заработали неплохие деньги. Мадридский Реал покинули 14 футболистов
Заработали неплохие деньги. Мадридский Реал покинули 14 футболистов

Уход Хакобо Рамона, Чемы Андерса, Виктора Муньоса и других принес около 20 млн евро

Два богатых клуба из АПЛ пытаются убедить Реал продать Лунина
Футбол | 01.08.2025, 03:43
Два богатых клуба из АПЛ пытаются убедить Реал продать Лунина
Два богатых клуба из АПЛ пытаются убедить Реал продать Лунина
БЕЛЛЬЮ: «Этот боксер никогда не сдается, видели, что он сделал с Кличко?»
Бокс | 31.07.2025, 09:40
БЕЛЛЬЮ: «Этот боксер никогда не сдается, видели, что он сделал с Кличко?»
БЕЛЛЬЮ: «Этот боксер никогда не сдается, видели, что он сделал с Кличко?»
Итоги Q2 Лиги чемпионов. Определены все пары Q3 и соперник для Динамо
Футбол | 31.07.2025, 06:23
Итоги Q2 Лиги чемпионов. Определены все пары Q3 и соперник для Динамо
Итоги Q2 Лиги чемпионов. Определены все пары Q3 и соперник для Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ВИДЕО. Лицо и реакция Екатерины Усик и Шевченко на нокаут в бою с Дюбуа
ВИДЕО. Лицо и реакция Екатерины Усик и Шевченко на нокаут в бою с Дюбуа
30.07.2025, 00:02
Бокс
Тренер Паркера отреагировал на то, что Усика обязали провести бой
Тренер Паркера отреагировал на то, что Усика обязали провести бой
30.07.2025, 00:40
Бокс
Известно, сколько клуб АПЛ дает Шахтеру за Ризныка. Вратарь принял решение
Известно, сколько клуб АПЛ дает Шахтеру за Ризныка. Вратарь принял решение
30.07.2025, 02:14 6
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ – о сопернике Усика: «Я действительно ему сочувствую»
Тони БЕЛЛЬЮ – о сопернике Усика: «Я действительно ему сочувствую»
30.07.2025, 23:44
Бокс
Итоги дня Q2 Лиги чемпионов. С кем дальше сыграет Динамо?
Итоги дня Q2 Лиги чемпионов. С кем дальше сыграет Динамо?
30.07.2025, 06:23 5
Футбол
Кто в лидерах? Обнародован рейтинг фаворитов на Золотой мяч
Кто в лидерах? Обнародован рейтинг фаворитов на Золотой мяч
30.07.2025, 14:20 3
Футбол
Шакур Стивенсон объяснил, почему Усик разгромил Дюбуа в пятом раунде
Шакур Стивенсон объяснил, почему Усик разгромил Дюбуа в пятом раунде
30.07.2025, 04:45 1
Бокс
Лондонский клуб сделал предложение по трансферу Зинченко. Есть сумма
Лондонский клуб сделал предложение по трансферу Зинченко. Есть сумма
30.07.2025, 16:34 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем