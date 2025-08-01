ОФИЦИАЛЬНО. ЮКСА взяла в аренду защитника из УПЛ

20-летний защитник ровенского "Вереса" Назар Балаба продолжит карьеру в перволиговом клубе ЮКСА.

Об этом сообщили на официальном сайте клуба из Тарасовки.

Назар Балаба выступал на юношеском уровне за Верес и Динамо, а на взрослом уровне уже успел сыграть три матча за красно-черных.

Защитник будет выступать за команду ЮКСА по правам аренды до начала зимнего трансферного окна.

Балаба также вызывался в сборную Украины U-17, за которую отличился одним забитым голом.