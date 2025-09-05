ОФИЦИАЛЬНО. Вернулся назад. Оболонь во второй раз арендовала игрока Колоса

28-летний полузащитник «Колоса» Олег Ильин официально продолжит карьеру в столичном клубе «Оболонь».

Оба клуба достигли соглашения об аренде футболиста до конца 2025 года.

Олег уже знаком с «Оболонью», так как вторую половину прошлого сезона он провел в составе «пивоваров» на правах аренды.

На счету полузащитника 17 матчей за столичный клуб, в которых Ильин отдал одну голевую передачу и забил один мяч.

Сыграть первый матч после возвращения в состав «Оболони» полузащитник сможет уже 6 сентября в контрольном поединке против «Металлиста 1925».