ОФИЦИАЛЬНО. Вернулся назад. Оболонь во второй раз арендовала игрока Колоса
«Оболонь» уже ждет Олега Ильина
28-летний полузащитник «Колоса» Олег Ильин официально продолжит карьеру в столичном клубе «Оболонь».
Оба клуба достигли соглашения об аренде футболиста до конца 2025 года.
Олег уже знаком с «Оболонью», так как вторую половину прошлого сезона он провел в составе «пивоваров» на правах аренды.
На счету полузащитника 17 матчей за столичный клуб, в которых Ильин отдал одну голевую передачу и забил один мяч.
Сыграть первый матч после возвращения в состав «Оболони» полузащитник сможет уже 6 сентября в контрольном поединке против «Металлиста 1925».
