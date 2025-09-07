Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Клуб-сенсация Кубка Украины арендовал игрока Кудровки
Украина. Премьер лига
07 сентября 2025, 12:32 | Обновлено 07 сентября 2025, 12:34
710
0

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб-сенсация Кубка Украины арендовал игрока Кудровки

Иван Мельниченко в сезоне 2025/26 будет играть в футболке «Локомотива»

07 сентября 2025, 12:32 | Обновлено 07 сентября 2025, 12:34
710
0
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб-сенсация Кубка Украины арендовал игрока Кудровки
ФК Кудровка. Иван Мельниченко

Столичный клуб «Локомотив» официально арендовал 22-летнего полузащитника «Кудровки» Ивана Мельниченко.

Согласно соглашению, футболист будет выступать за «Локомотив» до конца сезона 2025/26.

«Желаем Ивану показать все свои лучшие качества и вернуться сильнее», – написала пресс-служба «Кудровки».

Мельниченко перешел в «Кудровку» в начале 2025 года из «Мариуполя». За это время Иван провел за команду всего три матча.

Напомним, что столичный Локомотив выступает во Второй лиге Украины. Недавно клуб выбил из 1/32 финала Кубка Украины представителя УПЛ – «Колос».

По теме:
10-кратный чемпион Бельгии хочет подписать экс-игрока сборной Украины
Дембеле объяснил свой провал в Барселоне: «Футбол требователен»
Вторая лига. 7-й тур, 7 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Иван Мельниченко Кудровка аренда игрока Локомотив Киев трансферы трансферы УПЛ Вторая лига Украины
Андрей Витренко Источник: ФК Кудровка
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Люксембург – Словакия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Футбол | 07 сентября 2025, 12:12 0
Люксембург – Словакия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Люксембург – Словакия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира

Поединок состоится 7 сентября в 21:45 по Киеву

Роналду на высоте. Как выглядят турнирные таблицы квалификации ЧМ-2026
Футбол | 07 сентября 2025, 06:23 3
Роналду на высоте. Как выглядят турнирные таблицы квалификации ЧМ-2026
Роналду на высоте. Как выглядят турнирные таблицы квалификации ЧМ-2026

Завершился очередной игровой день отборочного турнира чемпионата мира

ОФИЦИАЛЬНО. WBO вынесла решение по Усику и назвала его следующий бой
Бокс | 07.09.2025, 07:05
ОФИЦИАЛЬНО. WBO вынесла решение по Усику и назвала его следующий бой
ОФИЦИАЛЬНО. WBO вынесла решение по Усику и назвала его следующий бой
Французский журналист – о Забарном и Мбаппе: «Он сломал ему позвоночник»
Футбол | 06.09.2025, 20:34
Французский журналист – о Забарном и Мбаппе: «Он сломал ему позвоночник»
Французский журналист – о Забарном и Мбаппе: «Он сломал ему позвоночник»
Семья Зинченко сорвала трансфер украинца в титулованный клуб
Футбол | 06.09.2025, 20:23
Семья Зинченко сорвала трансфер украинца в титулованный клуб
Семья Зинченко сорвала трансфер украинца в титулованный клуб
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Бой в одном тайме. Сборная Украины проиграла Франции
Бой в одном тайме. Сборная Украины проиграла Франции
05.09.2025, 23:36 302
Футбол
Реал впечатлен поступком Лунина. Он отказался играть с украинцами
Реал впечатлен поступком Лунина. Он отказался играть с украинцами
05.09.2025, 08:22 27
Футбол
Йожеф САБО: «Он слабый футболист. Сядет на скамейку запасных»
Йожеф САБО: «Он слабый футболист. Сядет на скамейку запасных»
06.09.2025, 08:25 24
Футбол
Сабо назвал точный счет матча квалификации ЧМ-2026 Украина – Франция
Сабо назвал точный счет матча квалификации ЧМ-2026 Украина – Франция
05.09.2025, 19:23 6
Футбол
Вот это неожиданность. Георгий Бущан возвращается в УПЛ
Вот это неожиданность. Георгий Бущан возвращается в УПЛ
05.09.2025, 20:09 35
Футбол
Соболенко и Анисимова определили победительницу US Open 2025
Соболенко и Анисимова определили победительницу US Open 2025
07.09.2025, 00:55 26
Теннис
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Франции
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Франции
05.09.2025, 20:31 90
Футбол
В команде Усика определились с соперником на 2026 год
В команде Усика определились с соперником на 2026 год
06.09.2025, 21:54 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем