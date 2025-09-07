ОФИЦИАЛЬНО. Клуб-сенсация Кубка Украины арендовал игрока Кудровки

Столичный клуб «Локомотив» официально арендовал 22-летнего полузащитника «Кудровки» Ивана Мельниченко.

Согласно соглашению, футболист будет выступать за «Локомотив» до конца сезона 2025/26.

«Желаем Ивану показать все свои лучшие качества и вернуться сильнее», – написала пресс-служба «Кудровки».

Мельниченко перешел в «Кудровку» в начале 2025 года из «Мариуполя». За это время Иван провел за команду всего три матча.

Напомним, что столичный Локомотив выступает во Второй лиге Украины. Недавно клуб выбил из 1/32 финала Кубка Украины представителя УПЛ – «Колос».