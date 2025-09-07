ОФИЦИАЛЬНО. Клуб-сенсация Кубка Украины арендовал игрока Кудровки
Иван Мельниченко в сезоне 2025/26 будет играть в футболке «Локомотива»
Столичный клуб «Локомотив» официально арендовал 22-летнего полузащитника «Кудровки» Ивана Мельниченко.
Согласно соглашению, футболист будет выступать за «Локомотив» до конца сезона 2025/26.
«Желаем Ивану показать все свои лучшие качества и вернуться сильнее», – написала пресс-служба «Кудровки».
Мельниченко перешел в «Кудровку» в начале 2025 года из «Мариуполя». За это время Иван провел за команду всего три матча.
Напомним, что столичный Локомотив выступает во Второй лиге Украины. Недавно клуб выбил из 1/32 финала Кубка Украины представителя УПЛ – «Колос».
