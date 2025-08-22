Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Украины
Локомотив Киев
22.08.2025 17:30 – FT 2 : 2
4 : 2 Серия пенальти Серия пенальти
Колос Ковалевка
Кубок Украины
22 августа 2025, 19:43 | Обновлено 22 августа 2025, 20:41
Шок для Костышина. Второлиговый Локомотив выбил из Кубка Колос

«Железнодорожники» победили в серии послематчевых пенальти

Шок для Костышина. Второлиговый Локомотив выбил из Кубка Колос
ФК Локомотив Киев

22 августа в матче 1/32 финала Кубка Украины встречались киевский «Локомотив» и кузнечный «Колос».

Игра прошла на стадионе НТК им. В. М. Банникова в Киеве.

Уже на 3-й минуте команда второй лиги Украины шокировала представителя Премьер-лиги – гол забил Александр Савчук. В начале второго тайма игроки Локомотива удвоили преимущество – на этот раз отличился Петр Савчук.

На 65-й минуте Андрей Цуриков мог сократить отставание «Колоса», но не реализовал пенальти.

Спасать «Колос» пришлось Юрию Климчуку, оформившему дубль на 86-й и 90+5-й минутах.

Судьбу победителя решала серия послематчевых пенальти.

«Колос» пробивал первым – Гусол не смог переиграть голкипера «Локомотива». Мардас Мацапуру переиграл. Дальше «Колоса» забил Бондаренко, а за столичный клуб отличился Мачевинский. Третий удар в «Колоса» выполнял Красничи, без проблем реализовавший пенальти. Сахненко тоже был точным.

Опытный Никита Бурда выполнял четвертый удар и не смог переиграть Боливенко. Титаренко же свою попытку реализовал.

В серии пенальти "Локомотив" победил 4:2.

Кубок Украины. 1/32 финала

Локомотив Киев – Колос Ковалевка – 2:2 (по пенальти – 4:2)

Голы: А. Савчук, 3, П. Савчук 51 – Климчук, 86, 90+5

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Юрий Климчук (Колос Ковалевка).
86’
ГОЛ ! Мяч забил Юрий Климчук (Колос Ковалевка).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Петр Савчук (Локомотив Киев).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Савчук (Локомотив Киев).
ВИДЕО. Дигтярь забил шедевральный гол в ворота Маяка со штрафного
Линкольн Ред Импс – Брага – 0:4. Ожидаемый разгром. Видео голов и обзор
Первый день 1/32 финала Кубка. Вылет Колоса и Ворсклы, успех Металлиста
Локомотив Киев Колос Ковалевка Кубок Украины по футболу Руслан Костышин видео голов и обзор Юрий Климчук пенальти серия пенальти
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
