Шок для Костышина. Второлиговый Локомотив выбил из Кубка Колос
«Железнодорожники» победили в серии послематчевых пенальти
22 августа в матче 1/32 финала Кубка Украины встречались киевский «Локомотив» и кузнечный «Колос».
Игра прошла на стадионе НТК им. В. М. Банникова в Киеве.
Уже на 3-й минуте команда второй лиги Украины шокировала представителя Премьер-лиги – гол забил Александр Савчук. В начале второго тайма игроки Локомотива удвоили преимущество – на этот раз отличился Петр Савчук.
На 65-й минуте Андрей Цуриков мог сократить отставание «Колоса», но не реализовал пенальти.
Спасать «Колос» пришлось Юрию Климчуку, оформившему дубль на 86-й и 90+5-й минутах.
Судьбу победителя решала серия послематчевых пенальти.
«Колос» пробивал первым – Гусол не смог переиграть голкипера «Локомотива». Мардас Мацапуру переиграл. Дальше «Колоса» забил Бондаренко, а за столичный клуб отличился Мачевинский. Третий удар в «Колоса» выполнял Красничи, без проблем реализовавший пенальти. Сахненко тоже был точным.
Опытный Никита Бурда выполнял четвертый удар и не смог переиграть Боливенко. Титаренко же свою попытку реализовал.
В серии пенальти "Локомотив" победил 4:2.
Кубок Украины. 1/32 финала
Локомотив Киев – Колос Ковалевка – 2:2 (по пенальти – 4:2)
Голы: А. Савчук, 3, П. Савчук 51 – Климчук, 86, 90+5
Видео голов и обзор матча
События матча
