В пятницу, 22 августа состоится поединок 1/32 финала Кубка Украины между киевским «Локомотивом» и «Колосом». По киевскому времени игра начнется в 17:30.

Локомотив Киев

В прошлом сезоне Второй лиги коллектив завоевал 30 очков за 18 игр и занял 3-е место группы В, что дало ему право посоревноваться за 3-ю строчку общего чемпионата и возможный выход в Первую лигу. Однако в 1/2 финального этапа чемпионата киевляне уступили «Скале 1911» со счетом 1:4.

Новый розыгрыш Второй лиги команда начала не слишком удачно, получив 4 балла за 3 стартовых тура. В прошлом сезоне Кубка Украины «Локомотив» вылетел от «Металлиста 1925» на стадии 1/64 финала.

Колос

За 30 игр прошлого сезона Премьер-лиги «Колос» набрал 36 баллов и занял 10-е место, уступив 9-е место «Верес» из-за худших показателей в очных встречах. Старт нового розыгрыша чемпионата получился для команды очень удачным – победы над «Кривбассом», «Полесьем» и «Колосом» позволяют коллективу занимать 4 место, отставая от лидера всего на 2 балла.

В прошлом сезоне Кубка Украины «Колос» вылетел в первом же для себя матче, минимально уступив «Оболони» на стадии 1/16 финала.

Личные встречи

Коллективы еще ни разу не встречались в очных поединках.

Интересные факты

В прошлом сезоне УПЛ «Колос» пропустил всего 25 голов – 3-й лучший результат среди всех команд.

В последних 7 домашних поединках «Локомотив» одержал всего 2 победы, дважды сыграл вничью и 3 раза проиграл.

«Колос» завоевал 22 очка в 15-х выездных играх чемпионата в прошлом сезоне – 6-й лучший показатель турнира.

Прогноз появится, как только коэффициенты станут доступны.