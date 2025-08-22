Локомотив – Колос – 2:2 (пен. 4:2). Кубок Украины. Видео голов и обзор
Киевский клуб стал автором настоящей сенсации, одолев представителя Премьер-лиги
В пятницу, 22 августа, состоялся поединок 1/32 финала Кубка Украины, в котором встретились киевский «Локомотив» и «Колос» из Ковалевки.
Команды сыграли на поле НТК им. В.М. Банникова в Киеве. Встреча началась в 17:30 по киевскому времени.
Киевский клуб сенсационно одолел представителя Премьер-лиги – основное время завершилось со счетом 2:2, а в серии пенальти «Локомотив» оказался сильнее.
Кубок Украины, 1/32 финала. 22 августа
Локомотив Киев – Колос Ковалевка – 2:2 (в серии пенальти – 4:2)
Голы: А. Савчук, 3, П. Савчук 51 – Климчук, 86, 90+5
События матча
