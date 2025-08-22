Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Локомотив – Колос – 2:2 (пен. 4:2). Кубок Украины. Видео голов и обзор
Кубок Украины
Локомотив Киев
22.08.2025 17:30 – FT 2 : 2
4 : 2 Серия пенальти Серия пенальти
Колос Ковалевка
Кубок Украины
Локомотив – Колос – 2:2 (пен. 4:2). Кубок Украины. Видео голов и обзор

Киевский клуб стал автором настоящей сенсации, одолев представителя Премьер-лиги

Локомотив – Колос – 2:2 (пен. 4:2). Кубок Украины. Видео голов и обзор
ФК Колос Ковалевка

В пятницу, 22 августа, состоялся поединок 1/32 финала Кубка Украины, в котором встретились киевский «Локомотив» и «Колос» из Ковалевки.

Команды сыграли на поле НТК им. В.М. Банникова в Киеве. Встреча началась в 17:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Киевский клуб сенсационно одолел представителя Премьер-лиги – основное время завершилось со счетом 2:2, а в серии пенальти «Локомотив» оказался сильнее.

Кубок Украины, 1/32 финала. 22 августа

Локомотив Киев – Колос Ковалевка – 2:2 (в серии пенальти – 4:2)

Голы: А. Савчук, 3, П. Савчук 51 – Климчук, 86, 90+5

Видеообзор матча: (ожидается позже)

Видеозапись матча:

События матча

90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Юрий Климчук (Колос Ковалевка).
86’
ГОЛ ! Мяч забил Юрий Климчук (Колос Ковалевка).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Петр Савчук (Локомотив Киев).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Савчук (Локомотив Киев).
Кубок Украины по футболу Локомотив Киев Колос Ковалевка видео голов и обзор
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
