Локомотив – Колос. 1/32 финала Кубка Украины. Смотреть онлайн LIVE

В пятницу, 22 августа состоится поединок 1/32 финала Кубка Украины, в котором сыграют киевский «Локомотив» и «Колос» из Ковалевки.

Команды сыграют на поле НТК им. В.М. Банникова в Киеве. Встреча начнется в 17:30 по киевскому времени.

Главным арбитром матча назначен Зайцев Андрей Сергеевич из Донецкой области.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТВ.

