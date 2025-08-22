Локомотив – Колос. 1/32 финала Кубка Украины. Смотреть онлайн LIVE
Команды сыграют на поле стадиона НТК им. В.М. Банникова в Киеве 22 августа в 17:30
В пятницу, 22 августа состоится поединок 1/32 финала Кубка Украины, в котором сыграют киевский «Локомотив» и «Колос» из Ковалевки.
Команды сыграют на поле НТК им. В.М. Банникова в Киеве. Встреча начнется в 17:30 по киевскому времени.
Главным арбитром матча назначен Зайцев Андрей Сергеевич из Донецкой области.
Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТВ.
