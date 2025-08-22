Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Локомотив – Колос. 1/32 финала Кубка Украины. Смотреть онлайн LIVE
Кубок Украины
Локомотив Киев
22.08.2025 17:30 - : -
Колос Ковалевка
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
22 августа 2025, 02:35 | Обновлено 22 августа 2025, 02:45
85
0

Локомотив – Колос. 1/32 финала Кубка Украины. Смотреть онлайн LIVE

Команды сыграют на поле стадиона НТК им. В.М. Банникова в Киеве 22 августа в 17:30

ФК Колос Ковалевка

В пятницу, 22 августа состоится поединок 1/32 финала Кубка Украины, в котором сыграют киевский «Локомотив» и «Колос» из Ковалевки.

Команды сыграют на поле НТК им. В.М. Банникова в Киеве. Встреча начнется в 17:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром матча назначен Зайцев Андрей Сергеевич из Донецкой области.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТВ.

Локомотив – Колос. 1/32 Кубка Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
