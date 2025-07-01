Все зависит от ФИФА. Пять легионеров Динамо должны вернуться в Киев

1 июля истек срок временного правила ФИФА, согласно которого легионеры украинских команд могли самостоятельно переходить в другие команды на правах аренд.

Это касалось тех футболистов, у которых действовали соглашения на момент начала полномасштабной российско-украинской войны. Команды ожидали, что ФИФА продлит это правило в июне, но на данный момент организация не опубликовала никакого решения.

Пять легионеров киевского «Динамо» должны вернуться в расположение «бело-синих» (в скобках указан клуб, где игрок провел последний сезон):

вингер Витиньо (Интернасьональ, Бразилия)

вингер Георгий Цитаишвили (Гранада)

полузащитник Джастин Лонвейк (Виборг, Дания)

полузащитник Решат Рамадани (Шкендия, Македония)

форвард Эрик Рамирес (Тигре, Аргентина)

Учитывая, что срок правила истек, эти футболисты обязаны присоединиться к чемпионам Украины и не имеют права самостоятельно принимать решения о дальнейшей аренде.

Контракты Рамиреса и Цитаишвили с «бело-синими» истекают в июне 2026 года, Витиньо и Лонвейк имеют соглашения еще на два года, а Рамадани – станет свободным агентом в 2028 году.

Стоит отметить, что бразильский «Интернасьональ» не намерен возвращать Витиньо в Украину – клуб уверен, что ФИФА в ближайшее время продлит срок нормы об арендах.