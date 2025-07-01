Все зависит от ФИФА. Пять легионеров Динамо должны вернуться в Киев
1 июля истек срок действия временного правила, которое было установлено из-за войны
1 июля истек срок временного правила ФИФА, согласно которого легионеры украинских команд могли самостоятельно переходить в другие команды на правах аренд.
Это касалось тех футболистов, у которых действовали соглашения на момент начала полномасштабной российско-украинской войны. Команды ожидали, что ФИФА продлит это правило в июне, но на данный момент организация не опубликовала никакого решения.
Пять легионеров киевского «Динамо» должны вернуться в расположение «бело-синих» (в скобках указан клуб, где игрок провел последний сезон):
- вингер Витиньо (Интернасьональ, Бразилия)
- вингер Георгий Цитаишвили (Гранада)
- полузащитник Джастин Лонвейк (Виборг, Дания)
- полузащитник Решат Рамадани (Шкендия, Македония)
- форвард Эрик Рамирес (Тигре, Аргентина)
Учитывая, что срок правила истек, эти футболисты обязаны присоединиться к чемпионам Украины и не имеют права самостоятельно принимать решения о дальнейшей аренде.
Контракты Рамиреса и Цитаишвили с «бело-синими» истекают в июне 2026 года, Витиньо и Лонвейк имеют соглашения еще на два года, а Рамадани – станет свободным агентом в 2028 году.
Стоит отметить, что бразильский «Интернасьональ» не намерен возвращать Витиньо в Украину – клуб уверен, что ФИФА в ближайшее время продлит срок нормы об арендах.
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