Иностранный клуб не планирует возвращать в Украину игрока Динамо

Вингер киевского «Динамо» Витиньо не намерен возвращаться в Украину, несмотря на то, что 30 июня завершился срок его аренды в «Интернасьональ».

По правилам ФИФА, 26-летний бразилец может не играть в Премьер-лиге, так как его контракт с «бело-синими» действовал на момент начала полномасштабной российско-украинской войны. В таком случае, игрок может не ждать одобрения от своего клуба и самостоятельно идти в аренду.

Дело в том, что 30 июня срок этой нормы истек, но в Бразилии уверены – в ближайшее время ФИФА продлит действие этого правила еще на год. По этой причине, бразильский «Интернасьональ» не планирует возвращать вингера в Киев, а подождет решения ФИФА.

«Мы надеемся, что это (продление правила ФИФА – прим) произойдет в ближайшие дни. Этот момент не вызывает у нас беспокойства. Мы верим, что Витиньо останется в нас еще на год», – уверенно заявил президент клуба Хосе Олавил Бисло.

Контракт бразильского футболиста истекает в июне 2027 года. Витиньо провел 25 матчей в Бразилии, в которых забил шесть голов. Ориентировочная стоимость вингера составляет 7,5 млн евро.