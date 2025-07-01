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Украина. Премьер лига
01 июля 2025, 12:02 | Обновлено 01 июля 2025, 12:21
1374
2

Иностранный клуб не планирует возвращать в Украину игрока Динамо

Президент «Интернасьоналя» ждет решения ФИФА, чтобы оставить Витиньо

01 июля 2025, 12:02 | Обновлено 01 июля 2025, 12:21
1374
2
Иностранный клуб не планирует возвращать в Украину игрока Динамо
ФК Интернасьональ. Витиньо

Вингер киевского «Динамо» Витиньо не намерен возвращаться в Украину, несмотря на то, что 30 июня завершился срок его аренды в «Интернасьональ».

По правилам ФИФА, 26-летний бразилец может не играть в Премьер-лиге, так как его контракт с «бело-синими» действовал на момент начала полномасштабной российско-украинской войны. В таком случае, игрок может не ждать одобрения от своего клуба и самостоятельно идти в аренду.

Дело в том, что 30 июня срок этой нормы истек, но в Бразилии уверены – в ближайшее время ФИФА продлит действие этого правила еще на год. По этой причине, бразильский «Интернасьональ» не планирует возвращать вингера в Киев, а подождет решения ФИФА.

«Мы надеемся, что это (продление правила ФИФА – прим) произойдет в ближайшие дни. Этот момент не вызывает у нас беспокойства. Мы верим, что Витиньо останется в нас еще на год», – уверенно заявил президент клуба Хосе Олавил Бисло.

Контракт бразильского футболиста истекает в июне 2027 года. Витиньо провел 25 матчей в Бразилии, в которых забил шесть голов. Ориентировочная стоимость вингера составляет 7,5 млн евро.

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чемпионат Бразилии по футболу Интернасьонал Динамо Киев Витиньо (Динамо) трансферы трансферы УПЛ аренда игрока российско-украинская война ФИФА
Николай Титюк Источник: O TEMPO
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Комментарии 2
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Микола Захарченко
Він би допоміг киянам у квалі до ЛЧ , але обставини не склалися .
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0
kadaad .
Да кому он нужен в Динамо?
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