Есть правила ФИФА. Футболист Динамо не вернется в киевский клуб

Вингер киевского «Динамо» Витиньо не вернется в Украину, несмотря на то, что 30 июня заканчивается срок его аренды. В прошлом сезоне бразилец играл в составе «Интернасьоналя».

По информации бразильской прессы, в ближайшее время ФИФА объявит о продлении правила, согласно которому легионеры украинских команд могут в одностороннем порядке играть за другие команды на правах аренды.

Срок действия этой нормы истекает как раз 30 июня, но ФИФА продлит его действие как минимум на год. «Интернасьональ» намерен воспользоваться этим фактором и оставить Витиньо в клубе.

Стоит отметить, что и 26-летний бразилец не горит желанием возвращаться в Украину. Его контракт с «бело-синими» истекает в июне 2027 года.

Витиньо провел 25 матчей за сезон в Бразилии, в которых забил шесть голов. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 7,5 млн евро.