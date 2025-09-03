ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ попрощался с легионером. Его публично критиковал Пономарев
Фрэнсис Момо покинул расположение «фиолетовых»
Черкасский ЛНЗ официально объявил о прекращении сотрудничества с нигерийским форвардом Фрэнсисом Момо. Об этом пишет клубная пресс-служба «фиолетовых».
«Спасибо за вклад в развитие команды и желаем успехов в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении.
По официальной информации, Фрэнсис и руководство «фиолетовых» договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию. О причинах такого решения не сообщается.
После матча четвертого тура Украинской Премьер-лиги, где «фиолетовые» потерпели неожиданное домашнее поражение от ровного «Вереса» (0:2), коуч «фиолетовых» Виталий Пономарев публично раскритиковал нигерийца за слабую игру.
