ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ попрощался с легионером. Его публично критиковал Пономарев

Черкасский ЛНЗ официально объявил о прекращении сотрудничества с нигерийским форвардом Фрэнсисом Момо. Об этом пишет клубная пресс-служба «фиолетовых».

«Спасибо за вклад в развитие команды и желаем успехов в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении.

По официальной информации, Фрэнсис и руководство «фиолетовых» договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию. О причинах такого решения не сообщается.

После матча четвертого тура Украинской Премьер-лиги, где «фиолетовые» потерпели неожиданное домашнее поражение от ровного «Вереса» (0:2), коуч «фиолетовых» Виталий Пономарев публично раскритиковал нигерийца за слабую игру.