ОФИЦИАЛЬНО. Молдавский легионер покинул расположение Колоса

Украинский клуб, «Колос» Ковалевка, официально попрощался с 21-летним центральным защитником Каталином Кукошем.

Молдавский футболист покинул коллектив в связи с завершением срока действия контракта.

В течение прошлого сезона Каталин дважды отправлялся в аренду: сначала в молдавский «Зимбру», а позже в польский «Котвиц».

В целом Кукош стал игроком «Колоса» летом 2023 года и за это время защитник провел четыре матча, в которых отметился результативной передачей.