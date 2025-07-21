Украина. Премьер лига21 июля 2025, 09:14 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Молдавский легионер покинул расположение Колоса
Каталин Кукош не продолжил сотрудничество с клубом
21 июля 2025, 09:14 |
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Украинский клуб, «Колос» Ковалевка, официально попрощался с 21-летним центральным защитником Каталином Кукошем.
Молдавский футболист покинул коллектив в связи с завершением срока действия контракта.
В течение прошлого сезона Каталин дважды отправлялся в аренду: сначала в молдавский «Зимбру», а позже в польский «Котвиц».
В целом Кукош стал игроком «Колоса» летом 2023 года и за это время защитник провел четыре матча, в которых отметился результативной передачей.
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