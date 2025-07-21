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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Молдавский легионер покинул расположение Колоса
Украина. Премьер лига
21 июля 2025, 09:14 |
267
0

ОФИЦИАЛЬНО. Молдавский легионер покинул расположение Колоса

Каталин Кукош не продолжил сотрудничество с клубом

21 июля 2025, 09:14 |
267
0
ОФИЦИАЛЬНО. Молдавский легионер покинул расположение Колоса
ФК Колос. Каталин Кукош

Украинский клуб, «Колос» Ковалевка, официально попрощался с 21-летним центральным защитником Каталином Кукошем.

Молдавский футболист покинул коллектив в связи с завершением срока действия контракта.

В течение прошлого сезона Каталин дважды отправлялся в аренду: сначала в молдавский «Зимбру», а позже в польский «Котвиц».

В целом Кукош стал игроком «Колоса» летом 2023 года и за это время защитник провел четыре матча, в которых отметился результативной передачей.

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Каталин Кукош Колос Ковалевка чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига трансферы трансферы УПЛ
Андрей Витренко Источник: ФК Колос Ковалевка
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