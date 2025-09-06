ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс подписал очередного легионера

Криворожский Кривбасс официально объявил о подписании 19-летнего эквадорского атакующего полузащитника Джоэля Майю. Пишет клубная пресс-служба.

«Поздравляем Джоэля в нашей большой красно-белой семье! ❤️🤍», – говорится в сообщении.

По официальной информации, эквадорец выступит за криворожский клуб на правах аренды. Соглашение между футболистом и клубом рассчитано до конца сезона 2025/26.

Летом украинский клуб активно приступил к работе на этом рынке, подписав целую группу исполнителей – преимущественно из Венесуэлы. Сейчас в первой команде Кривбасса сразу восемь латиноамериканцев.

В нынешнем сезоне Кривбасс занимает четвертое место турнирной таблицы, имея в своем активе 9 турнирных пунктов после четырех сыгранных матчей.