ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс подписал очередного легионера
Жоэль Майя продолжит карьеру в Украине
Криворожский Кривбасс официально объявил о подписании 19-летнего эквадорского атакующего полузащитника Джоэля Майю. Пишет клубная пресс-служба.
«Поздравляем Джоэля в нашей большой красно-белой семье! ❤️🤍», – говорится в сообщении.
По официальной информации, эквадорец выступит за криворожский клуб на правах аренды. Соглашение между футболистом и клубом рассчитано до конца сезона 2025/26.
Летом украинский клуб активно приступил к работе на этом рынке, подписав целую группу исполнителей – преимущественно из Венесуэлы. Сейчас в первой команде Кривбасса сразу восемь латиноамериканцев.
В нынешнем сезоне Кривбасс занимает четвертое место турнирной таблицы, имея в своем активе 9 турнирных пунктов после четырех сыгранных матчей.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Валерий Василенко – об отсутствии и несоответствии
Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026
Кажуть швидко бігає і техніка краще ніж у Сундукова