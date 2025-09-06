ОФИЦИАЛЬНО. Бущан вернулся в УПЛ, подписав контракт с Полесьем

Житомирское «Полесье» официально объявило о подписании голкипера национальной сборной Украины Георгия Бущана. Об этом пишет клубная пресс-служба «волков».

«Поздравляем в стаи, Георгий!», – говорится в сообщении.

По официальной информации, 31-летний голкипер присоединился к команде на правах аренды. Соглашение с игроком рассчитано на один год. О финансовых аспектах личного соглашения нет никакой информации.

В Чемпионате Украины Георгий ранее защищал цвета киевского Динамо, где провел 16 лет игровой карьеры, начиная с детской академии. В структуре «Динамо» на профессиональном уровне голкипер сыграл 201 матч, в 80 из которых оставил свои ворота на замке. В составе «Динамо» игрок выигрывал чемпионат Украины, дважды был обладателем Кубка и трижды – Суперкубка Украины.

В январе этого года Бущан перешел в Саудовскую Аравию в Аль-Шабаб. В местном чемпионате сыграл в 12 матчах и еще один провел в Кубке Саудовской Аравии.

Голкипер прошел все ступени подготовки в системе сборной Украины - от команды U-16 до U-21. Дебютировал за национальную сборную в октябре 2020 года – в товарищеской игре с Францией. В общей сложности за главную команду страны провел 18 матчей, был участником Евро-2020 и Евро-2024.