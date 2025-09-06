Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Бущан вернулся в УПЛ, подписав контракт с Полесьем
Украина. Премьер лига
06 сентября 2025, 09:29 |
1685
13

ОФИЦИАЛЬНО. Бущан вернулся в УПЛ, подписав контракт с Полесьем

Георгий сменил клубную прописку

06 сентября 2025, 09:29 |
1685
13
ОФИЦИАЛЬНО. Бущан вернулся в УПЛ, подписав контракт с Полесьем
ФК Полесье. Георгий Бущан

Житомирское «Полесье» официально объявило о подписании голкипера национальной сборной Украины Георгия Бущана. Об этом пишет клубная пресс-служба «волков».

«Поздравляем в стаи, Георгий!», – говорится в сообщении.

По официальной информации, 31-летний голкипер присоединился к команде на правах аренды. Соглашение с игроком рассчитано на один год. О финансовых аспектах личного соглашения нет никакой информации.

В Чемпионате Украины Георгий ранее защищал цвета киевского Динамо, где провел 16 лет игровой карьеры, начиная с детской академии. В структуре «Динамо» на профессиональном уровне голкипер сыграл 201 матч, в 80 из которых оставил свои ворота на замке. В составе «Динамо» игрок выигрывал чемпионат Украины, дважды был обладателем Кубка и трижды – Суперкубка Украины.

В январе этого года Бущан перешел в Саудовскую Аравию в Аль-Шабаб. В местном чемпионате сыграл в 12 матчах и еще один провел в Кубке Саудовской Аравии.

Голкипер прошел все ступени подготовки в системе сборной Украины - от команды U-16 до U-21. Дебютировал за национальную сборную в октябре 2020 года – в товарищеской игре с Францией. В общей сложности за главную команду страны провел 18 матчей, был участником Евро-2020 и Евро-2024.

По теме:
У Шахтера сорвался трансфер вундеркинда. СМИ назвали причину провала сделки
ОФИЦИАЛЬНО. Гремио объявил о подписании Виллиана. Тот нарушил свое слово
С кем Шахтер? Стали известны пары 4-го раунда Кубка Украины среди женщин
Георгий Бущан трансферы трансферы УПЛ Полесье Житомир Аль-Шабаб чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Полесье
Оцените материал
(17)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЗАХОВАЙЛО: «Не хочу обижать ребят, они, конечно, старались, но...»
Футбол | 06 сентября 2025, 08:34 0
ЗАХОВАЙЛО: «Не хочу обижать ребят, они, конечно, старались, но...»
ЗАХОВАЙЛО: «Не хочу обижать ребят, они, конечно, старались, но...»

Вячеслав дал совет национальной команде после матча против Франции

Сергей КОВАЛЕВ: «Во Франции эпизод с Забарным будут смаковать долго»
Футбол | 06 сентября 2025, 07:30 11
Сергей КОВАЛЕВ: «Во Франции эпизод с Забарным будут смаковать долго»
Сергей КОВАЛЕВ: «Во Франции эпизод с Забарным будут смаковать долго»

Бывший полузащитник сборной Украины считает, что французы закономерно выиграли у «сине-желтых»

Сабо назвал точный счет матча квалификации ЧМ-2026 Украина – Франция
Футбол | 05.09.2025, 19:23
Сабо назвал точный счет матча квалификации ЧМ-2026 Украина – Франция
Сабо назвал точный счет матча квалификации ЧМ-2026 Украина – Франция
Вот это неожиданность. Георгий Бущан возвращается в УПЛ
Футбол | 05.09.2025, 20:09
Вот это неожиданность. Георгий Бущан возвращается в УПЛ
Вот это неожиданность. Георгий Бущан возвращается в УПЛ
«Смертельный гвоздь». В Англии рассказали, что сгубило карьеру Зинченко
Футбол | 05.09.2025, 15:32
«Смертельный гвоздь». В Англии рассказали, что сгубило карьеру Зинченко
«Смертельный гвоздь». В Англии рассказали, что сгубило карьеру Зинченко
Комментарии 13
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
CheMP
Жора, удачи
Ответить
+5
AK.228
Стая еще та…
А Жора классный чувак, всегда на позитиве … странно что не пошла карьера СА
Ответить
+5
Показать Скрыть 1 ответ
Умник
Динамо - 2
Андриевский Бущан Леднев Шепелев Брагару.
Жора обиделся на Динамо из за слов Сашо о том что Нещерет сильнее.
Вратарь хороший. Посмотрим.  Это не Кудрик.
Ответить
+3
DaVinci
Він би і Динамо допоміг зараз дивлячись на гру Нещерета... Полісся точно за топ 3 буде боротись
Ответить
+1
Trishovich
Полесье превращается в Динамо -2
Позорище
Похоже Буткевич тронулся умом 
Что ума нет у Шевчука это вердикт 
Ответить
0
Singularis
Будет Усика тренировать.
Ответить
0
FunnyCat_____
Удачи Жора!
Ответить
-1
Trishovich
Кудрик и Волынец присядут на банку 
Ответить
-1
Trishovich
Зароботал он у Арабов как за всю карьеру в Украине 
Теперь будет позорится в стае цуценят
Ответить
-2
Trishovich
От Кривбасса он 4 или больше пропустит а от Шахтёра 5 или больше ?
Ответить
-2
Виктор Алтухов
Все-таки Полесье сделало очередную ошибку, бущан не лучше других там. А вот Рудько стоило бы взять, тот гораздо сильнее многих и Бущана в том числе.
Ответить
-2
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Реал впечатлен поступком Лунина. Он отказался играть с украинцами
Реал впечатлен поступком Лунина. Он отказался играть с украинцами
05.09.2025, 08:22 23
Футбол
В команде Усика ответили промоутеру Паркера, который обвинил Усика во лжи
В команде Усика ответили промоутеру Паркера, который обвинил Усика во лжи
05.09.2025, 05:06 2
Бокс
Динамо оформило трансфер игрока, которому нравится российский контент
Динамо оформило трансфер игрока, которому нравится российский контент
04.09.2025, 10:56 204
Футбол
Бленуце впервые обратился к фанатам Динамо после пророссийского скандала
Бленуце впервые обратился к фанатам Динамо после пророссийского скандала
04.09.2025, 15:59 81
Футбол
Джокович и Алькарас определили первого финалиста US Open 2025
Джокович и Алькарас определили первого финалиста US Open 2025
06.09.2025, 00:45 5
Теннис
Бой в одном тайме. Сборная Украины проиграла Франции
Бой в одном тайме. Сборная Украины проиграла Франции
05.09.2025, 23:36 288
Футбол
Украина – Франция – 0:2. Поражение на старте квалификации ЧМ. Видео голов
Украина – Франция – 0:2. Поражение на старте квалификации ЧМ. Видео голов
06.09.2025, 00:23 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем