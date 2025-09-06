ОФИЦИАЛЬНО. Бущан вернулся в УПЛ, подписав контракт с Полесьем
Георгий сменил клубную прописку
Житомирское «Полесье» официально объявило о подписании голкипера национальной сборной Украины Георгия Бущана. Об этом пишет клубная пресс-служба «волков».
«Поздравляем в стаи, Георгий!», – говорится в сообщении.
По официальной информации, 31-летний голкипер присоединился к команде на правах аренды. Соглашение с игроком рассчитано на один год. О финансовых аспектах личного соглашения нет никакой информации.
В Чемпионате Украины Георгий ранее защищал цвета киевского Динамо, где провел 16 лет игровой карьеры, начиная с детской академии. В структуре «Динамо» на профессиональном уровне голкипер сыграл 201 матч, в 80 из которых оставил свои ворота на замке. В составе «Динамо» игрок выигрывал чемпионат Украины, дважды был обладателем Кубка и трижды – Суперкубка Украины.
В январе этого года Бущан перешел в Саудовскую Аравию в Аль-Шабаб. В местном чемпионате сыграл в 12 матчах и еще один провел в Кубке Саудовской Аравии.
Голкипер прошел все ступени подготовки в системе сборной Украины - от команды U-16 до U-21. Дебютировал за национальную сборную в октябре 2020 года – в товарищеской игре с Францией. В общей сложности за главную команду страны провел 18 матчей, был участником Евро-2020 и Евро-2024.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вячеслав дал совет национальной команде после матча против Франции
Бывший полузащитник сборной Украины считает, что французы закономерно выиграли у «сине-желтых»
А Жора классный чувак, всегда на позитиве … странно что не пошла карьера СА
Андриевский Бущан Леднев Шепелев Брагару.
Жора обиделся на Динамо из за слов Сашо о том что Нещерет сильнее.
Вратарь хороший. Посмотрим. Это не Кудрик.
Позорище
Похоже Буткевич тронулся умом
Что ума нет у Шевчука это вердикт
Теперь будет позорится в стае цуценят