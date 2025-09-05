Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Полесье объявило о переходе вингера киевского Динамо
Украина. Премьер лига
05 сентября 2025, 19:13 | Обновлено 05 сентября 2025, 19:43
Житомирский клуб арендовал Максима Брагару на один сезон с опцией выкупа

ФК Полесье Житомир. Максим Брагару

Вингер киевского «Динамо» и сборной Украины U-21 Максим Брагару определился с клубом, в котором продолжит карьеру. О переходе 23-летнего футболиста объявило житомирское «Полесье».

«Максим Брагару присоединился к команде на правах аренды, которая рассчитана на один год с правом выкупа. Он воспитанник одесской ДЮСШ-11, откуда перешел в структуру «Черноморца». Именно в составе одесского клуба он дебютировал в УПЛ против черниговской «Десны» в июле 2021 года.

В июне 2024 года футболист стал игроком киевского «Динамо». На взрослом уровне Максим отыграл 145 матчей, забил 12 голов и отдал 12 голевых передач.

Ранее полузащитник пересекался с Русланом Ротанем в молодежной сборной Украины, а также вызывался в Олимпийскую сборную, которую возглавлял нынешний главный тренер ФК «Полесье».

Брагару – универсальный игрок, который в своей карьере сыграл чуть ли не на каждой позиции на поле, что может дать тренерскому штабу дополнительной вариативности при принятии решений. Поздравляем в стаи, Максим!» – сообщила пресс-служба житомирской команды.

По теме:
Владислав БЛЕНУЦЕ: «россия – агрессор, я поддерживаю Украину»
Вот это неожиданность. Георгий Бущан возвращается в УПЛ
Скандальный легионер покинет чемпионат Украины и перейдет в Чехию
Динамо Киев Полесье Житомир Максим Брагару трансферы трансферы УПЛ аренда игрока
Николай Титюк Источник: ФК Полесье
