ОФИЦИАЛЬНО. Полесье объявило о переходе вингера киевского Динамо

Вингер киевского «Динамо» и сборной Украины U-21 Максим Брагару определился с клубом, в котором продолжит карьеру. О переходе 23-летнего футболиста объявило житомирское «Полесье».

«Максим Брагару присоединился к команде на правах аренды, которая рассчитана на один год с правом выкупа. Он воспитанник одесской ДЮСШ-11, откуда перешел в структуру «Черноморца». Именно в составе одесского клуба он дебютировал в УПЛ против черниговской «Десны» в июле 2021 года.

В июне 2024 года футболист стал игроком киевского «Динамо». На взрослом уровне Максим отыграл 145 матчей, забил 12 голов и отдал 12 голевых передач.

Ранее полузащитник пересекался с Русланом Ротанем в молодежной сборной Украины, а также вызывался в Олимпийскую сборную, которую возглавлял нынешний главный тренер ФК «Полесье».

Брагару – универсальный игрок, который в своей карьере сыграл чуть ли не на каждой позиции на поле, что может дать тренерскому штабу дополнительной вариативности при принятии решений. Поздравляем в стаи, Максим!» – сообщила пресс-служба житомирской команды.