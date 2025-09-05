ОФИЦИАЛЬНО. Форвард Динамо перешел в Черноморец

Динамо на официальном сайте сообщило о переходе форварда Владислава Герича в Черноморец на правах аренды.

19-летний игрок киевлян проведет в одесской команде один сезон. Герич находится в системе Динамо с 2023 года. За юношескую команду провел 33 матча и забил 18 голов.

Черноморец в нынешнем сезоне выступает в Первой лиге.