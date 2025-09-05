Украина. Премьер лига05 сентября 2025, 15:33 | Обновлено 05 сентября 2025, 15:49
2604
3
ОФИЦИАЛЬНО. Форвард Динамо перешел в Черноморец
Герич будет выступать в Первой лиге
Динамо на официальном сайте сообщило о переходе форварда Владислава Герича в Черноморец на правах аренды.
19-летний игрок киевлян проведет в одесской команде один сезон. Герич находится в системе Динамо с 2023 года. За юношескую команду провел 33 матча и забил 18 голов.
Черноморец в нынешнем сезоне выступает в Первой лиге.
Читайте также:Черноморец пополнил состав киевским динамовцем
новина від травня 25 року
і не дивлячись на таку довіру ДК виграло чемпіонат де грає сонцесяйний шахтар!
_________
дуже люблю коли персонажі яким надуло в голову в макіївській маршрутці, гноблять свій шахтар навіть краще ніж я, так Khafre?
В Европе уже в 17 лет в основу ставят,а в ДК до 21 все неликвид