  4. ОФИЦИАЛЬНО. Форвард Динамо перешел в Черноморец
Украина. Премьер лига
05 сентября 2025, 15:33 | Обновлено 05 сентября 2025, 15:49
ОФИЦИАЛЬНО. Форвард Динамо перешел в Черноморец

Герич будет выступать в Первой лиге

ФК Динамо Киев. Владислав Герич

Динамо на официальном сайте сообщило о переходе форварда Владислава Герича в Черноморец на правах аренды.

19-летний игрок киевлян проведет в одесской команде один сезон. Герич находится в системе Динамо с 2023 года. За юношескую команду провел 33 матча и забил 18 голов.

Черноморец в нынешнем сезоне выступает в Первой лиге.

Владислав Герич Динамо Киев Черноморец Одесса трансферы трансферы УПЛ
Иван Зинченко Источник: ФК Динамо Киев
Комментарии 4
FunnyCat_____
Динамо очолює рейтинг клубів з 35 чемпіонатів  за довірою до своїх вихованців!
новина від травня 25 року
і не дивлячись на таку довіру ДК виграло чемпіонат де грає сонцесяйний шахтар!
_________
дуже люблю коли персонажі яким надуло в голову в макіївській маршрутці, гноблять свій шахтар навіть краще ніж я, так Khafre?
Ответить
+1
SHN
Ну тут хоть аренда. А вот зачем другого забивалу продали в Александрию не понятно.
В Европе уже в 17 лет в основу ставят,а в ДК до 21 все неликвид
Ответить
0
_ Moore
Ванат також грав за чморець, і перші свої голи в УПЛ забив в його складі.
Ответить
0
Khafre
великий талант, як і всі в нашій позорній академії позорного клубу Динамо Київ
Ответить
-3
