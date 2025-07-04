Украина. Премьер лига04 июля 2025, 19:55 | Обновлено 04 июля 2025, 20:18
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ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ объявил о подписании сразу четырех новичков
Климчук, Мацапура, Понедельник и Красничи перебрались в команду из Ковалевки
04 июля 2025, 19:55 | Обновлено 04 июля 2025, 20:18
1276
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Клуб УПЛ Колос объявил о подписании контрактов сразу с четырьмя игроками.
Договоры получили вратарь Дмитрий Мацапура, защитник Андрей Понедельник, хавбек Альбин Красничи и форвард Юрий Климчук. Об условиях переходов и контрактов информации нет.
Мацапура ранее выступал за Зарю, Понедельник играл в Кривбассе, а Климчук был одним из лучших бомбардиров Руха.
Красничи перешел из Приштины. В составе Колоса теперь два игрока с одинаковой фамилией– Альбин и Илир Красничи.
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