ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ объявил о подписании сразу четырех новичков

Клуб УПЛ Колос объявил о подписании контрактов сразу с четырьмя игроками.

Договоры получили вратарь Дмитрий Мацапура, защитник Андрей Понедельник, хавбек Альбин Красничи и форвард Юрий Климчук. Об условиях переходов и контрактов информации нет.

Мацапура ранее выступал за Зарю, Понедельник играл в Кривбассе, а Климчук был одним из лучших бомбардиров Руха.

Красничи перешел из Приштины. В составе Колоса теперь два игрока с одинаковой фамилией– Альбин и Илир Красничи.