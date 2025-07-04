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Украина. Премьер лига
04 июля 2025, 19:55 | Обновлено 04 июля 2025, 20:18
1276
0

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ объявил о подписании сразу четырех новичков

Климчук, Мацапура, Понедельник и Красничи перебрались в команду из Ковалевки

04 июля 2025, 19:55 | Обновлено 04 июля 2025, 20:18
1276
0
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ объявил о подписании сразу четырех новичков
ФК Колос

Клуб УПЛ Колос объявил о подписании контрактов сразу с четырьмя игроками.

Договоры получили вратарь Дмитрий Мацапура, защитник Андрей Понедельник, хавбек Альбин Красничи и форвард Юрий Климчук. Об условиях переходов и контрактов информации нет.

Мацапура ранее выступал за Зарю, Понедельник играл в Кривбассе, а Климчук был одним из лучших бомбардиров Руха.

Красничи перешел из Приштины. В составе Колоса теперь два игрока с одинаковой фамилией– Альбин и Илир Красничи.

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Колос Ковалевка Дмитрий Мацапура Андрей Понедельник Юрий Климчук трансферы трансферы УПЛ
Иван Зинченко Источник: ФК Колос Ковалевка
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