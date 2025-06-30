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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Бар Лин перешел в Кривбасс на правах аренды
Украина. Премьер лига
30 июня 2025, 13:33 |
524
0

ОФИЦИАЛЬНО. Бар Лин перешел в Кривбасс на правах аренды

Украинский клуб арендовал полузащитника у «Маккаби» из Тель-Авива

30 июня 2025, 13:33 |
524
0
ОФИЦИАЛЬНО. Бар Лин перешел в Кривбасс на правах аренды
maccabi-tlv.co.il. Бар Лин

20-летний центральный полузащитник «Маккаби» Тель-Авив Бар Лин, способный также сыграть на флангах атаки, продолжит карьеру в «Кривбассе».

Официальный сайт израильского клуба отрапортовал о том, что Лин перешел в криворожский клуб на правах годичной аренды.

Предыдущие два сезона Лин также на условиях аренды отыграл за «Хапоэль» из Хайфы, проведя в этой команде 44 матча (1 гол, 2 ассиста).

Бар Лин является воспитанником академии «Маккаби» Тель-Авив, за первую команду которого сыграл лишь 2 матча. Также на счету хавбека есть 3 поединка за сборную Израиля U-21.

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Кривбасс Кривой Рог Маккаби Тель-Авив трансферы УПЛ аренда игрока трансферы чемпионат Израиля по футболу
Алексей Сливченко Источник: ФК Маккаби Тель-Авив
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