  4. ОФИЦИАЛЬНО. Кудровка подписала экс-форварда Шахтера
Украина. Премьер лига
21 августа 2025, 17:57 | Обновлено 21 августа 2025, 17:58
ОФИЦИАЛЬНО. Кудровка подписала экс-форварда Шахтера

Последним клубом Антона Демченко был «Минай»

ФК Кудровка

20-летний форвард Антон Демченко присоединился на правах свободного агента к новичку Премьер-лиги – «Кудровки».

Об этом сообщили на официальном сайте клуба.

Антон Демченко является питомцем донецкого «Шахтера», где выступал за молодежные составы команды.

Первый опыт на профессиональном уровне получил в прошлом сезоне в Первой лиге, играя за ФК «Минай». Всего провел 8 матчей и забил 4 мяча.

В «Кудровке» Демченко выбрал 97-й номер.

