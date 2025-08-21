ОФИЦИАЛЬНО. Кудровка подписала экс-форварда Шахтера

20-летний форвард Антон Демченко присоединился на правах свободного агента к новичку Премьер-лиги – «Кудровки».

Об этом сообщили на официальном сайте клуба.

Антон Демченко является питомцем донецкого «Шахтера», где выступал за молодежные составы команды.

Первый опыт на профессиональном уровне получил в прошлом сезоне в Первой лиге, играя за ФК «Минай». Всего провел 8 матчей и забил 4 мяча.

В «Кудровке» Демченко выбрал 97-й номер.