ОФИЦИАЛЬНО. Кудровка подписала экс-форварда Шахтера
Последним клубом Антона Демченко был «Минай»
20-летний форвард Антон Демченко присоединился на правах свободного агента к новичку Премьер-лиги – «Кудровки».
Об этом сообщили на официальном сайте клуба.
Антон Демченко является питомцем донецкого «Шахтера», где выступал за молодежные составы команды.
Первый опыт на профессиональном уровне получил в прошлом сезоне в Первой лиге, играя за ФК «Минай». Всего провел 8 матчей и забил 4 мяча.
В «Кудровке» Демченко выбрал 97-й номер.
