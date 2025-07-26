Украина. Премьер лига26 июля 2025, 18:08 | Обновлено 26 июля 2025, 18:14
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ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ купил нигерийского полузащитника у португальского клуба
Обах Проспер выступал за второлиговый клуб «Визела»
26 июля 2025, 18:08 | Обновлено 26 июля 2025, 18:14
685
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21-летний нигерийский полузащитник Обах Проспер стал новым игроком ЛНС Черкассы.
Об этом сообщили на официальном сайте черкасского клуба.
Проспер – воспитанник нигерийского клуба «Супрем». Впоследствии он перешел в португальскую «Визелу», которая выступает во Второй португальской лиге.
В прошлом сезоне сыграл 33 матча и забил 6 мячей.
По информации портала Transfermarkt, Проспер оценен в 1,1 миллиона евро. Тот же самый портал сообщает, что нигериец обошелся ЛНЗ в 700 тысяч евро.
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