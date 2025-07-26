ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ купил нигерийского полузащитника у португальского клуба

21-летний нигерийский полузащитник Обах Проспер стал новым игроком ЛНС Черкассы.

Об этом сообщили на официальном сайте черкасского клуба.

Проспер – воспитанник нигерийского клуба «Супрем». Впоследствии он перешел в португальскую «Визелу», которая выступает во Второй португальской лиге.

В прошлом сезоне сыграл 33 матча и забил 6 мячей.

По информации портала Transfermarkt, Проспер оценен в 1,1 миллиона евро. Тот же самый портал сообщает, что нигериец обошелся ЛНЗ в 700 тысяч евро.