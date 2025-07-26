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Украина. Премьер лига
26 июля 2025, 18:08 | Обновлено 26 июля 2025, 18:14
685
0

ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ купил нигерийского полузащитника у португальского клуба

Обах Проспер выступал за второлиговый клуб «Визела»

26 июля 2025, 18:08 | Обновлено 26 июля 2025, 18:14
685
0
ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ купил нигерийского полузащитника у португальского клуба
ФК ЛНЗ

21-летний нигерийский полузащитник Обах Проспер стал новым игроком ЛНС Черкассы.

Об этом сообщили на официальном сайте черкасского клуба.

Проспер – воспитанник нигерийского клуба «Супрем». Впоследствии он перешел в португальскую «Визелу», которая выступает во Второй португальской лиге.

В прошлом сезоне сыграл 33 матча и забил 6 мячей.

По информации портала Transfermarkt, Проспер оценен в 1,1 миллиона евро. Тот же самый портал сообщает, что нигериец обошелся ЛНЗ в 700 тысяч евро.

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ЛНЗ Черкассы Визела трансферы трансферы УПЛ
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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