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Украина. Премьер лига
06 августа 2025, 21:31 |
2183
0

ОФИЦИАЛЬНО. «Легенда возвращается!» Рух подписал серебряного призера УПЛ

Юрий Копына подписал контракт с львовянами

06 августа 2025, 21:31 |
2183
0
ОФИЦИАЛЬНО. «Легенда возвращается!» Рух подписал серебряного призера УПЛ
ФК Рух. Юрий Копына

Львовский «Рух» официально объявил о подписании украинского правого защитника Юрия Копыны.

Отмечается, что футболист подписал с клубом годичный контракт. Он взял 23-й номер.

«Легенда возвращается!» – подписала новость о трансфере игрока пресс-служба «Руха».

Копына в свое время прошел с «Рухом» путь от Второй лиги до элиты украинского футбола. Всего в составе «желто-черных» защитник провел 109 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 6 ассистов.

Также Копына выступал за «Александрию». В составе «горожан» защитник сыграл 68 матчей, забив 2 гола и отдав 2 ассиста. В прошлом сезоне с «горожанами» он стал серебряным призером УПЛ.

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Александрия Юрий Копына Рух Львов трансферы трансферы УПЛ свободный агент
Дмитрий Вус Источник: ФК Рух Львов
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