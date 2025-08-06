ОФИЦИАЛЬНО. «Легенда возвращается!» Рух подписал серебряного призера УПЛ

Львовский «Рух» официально объявил о подписании украинского правого защитника Юрия Копыны.

Отмечается, что футболист подписал с клубом годичный контракт. Он взял 23-й номер.

«Легенда возвращается!» – подписала новость о трансфере игрока пресс-служба «Руха».

Копына в свое время прошел с «Рухом» путь от Второй лиги до элиты украинского футбола. Всего в составе «желто-черных» защитник провел 109 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 6 ассистов.

Также Копына выступал за «Александрию». В составе «горожан» защитник сыграл 68 матчей, забив 2 гола и отдав 2 ассиста. В прошлом сезоне с «горожанами» он стал серебряным призером УПЛ.