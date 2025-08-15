ОФИЦИАЛЬНО. Новичок Премьер-лиги усилился испанским легионером

28-летний испанский полузащитник Джон Себерио Мутуберриа подписал контракт с «Эпицентром».

Воспитанник испанского футбола в прошлом сезоне выступал в Примере Федерасьон за ФК «Луго». Всего на его счету более 200 матчей во внутренних соревнованиях Испании, в которых он отличился 11-ю голами.

Джон Себерио в «Эпицентре» выступит под 39-м номером.

«Эпицентр» после двух стартовых матчей очков пока не набирал. Команда уступила в первом туре «Шахтеру» со счетом 0:1 и во втором туре ЛНЗ – 0:1.