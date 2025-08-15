Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Новичок Премьер-лиги усилился испанским легионером
Украина. Премьер лига
15 августа 2025, 18:55 |
Джон Себерио Мутуберриа будет играть за «Эпицентр»

Эпицентр

28-летний испанский полузащитник Джон Себерио Мутуберриа подписал контракт с «Эпицентром».

Воспитанник испанского футбола в прошлом сезоне выступал в Примере Федерасьон за ФК «Луго». Всего на его счету более 200 матчей во внутренних соревнованиях Испании, в которых он отличился 11-ю голами.

Джон Себерио в «Эпицентре» выступит под 39-м номером.

«Эпицентр» после двух стартовых матчей очков пока не набирал. Команда уступила в первом туре «Шахтеру» со счетом 0:1 и во втором туре ЛНЗ – 0:1.

По теме:
Рух – Оболонь. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ВИДЕО. Классный удар головой. Оболонь забила гол в матче УПЛ
Вячеслав СУРКИС: «Даст Бог – выйду в составе первой команды Динамо»
Александр Сильченко Источник: ФК Эпицентр
