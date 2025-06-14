ОФИЦИАЛЬНО. Бывший голкипер сборной Украины завершил карьеру

Известный украинский голкипер Александр Рыбка объявил о завершении футбольной карьеры. Футболист признался, что будет работать тренером.

– Александр, добрый вечер! Хотели бы поинтересоваться, какая у вас сейчас ситуация? Останетесь ли вы в Оболони на следующий сезон? Возможно, рассматриваете какие-нибудь другие варианты продолжения карьеры?

– Добрый вечер! Я принял решение о завершении игровой карьеры!

– Где вы себя видите дальше?

– Хочу работать тренером вратарей.

– У вас уже есть какая-то лицензия?

– У меня есть лицензия B, – сказал Александр.

Рыбка на протяжении игровой карьеры выступал за Динамо-3, Динамо-2, Динамо, Оболонь, Шахтер, Карабюкспор, Афенспор, Сабаил, Лиепаю, Металлист, Болуспор, ПФК Львов и национальную сборную Украины