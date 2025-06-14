ОФИЦИАЛЬНО. Бывший голкипер сборной Украины завершил карьеру
Александр Рыбка принял важное решение
Известный украинский голкипер Александр Рыбка объявил о завершении футбольной карьеры. Футболист признался, что будет работать тренером.
– Александр, добрый вечер! Хотели бы поинтересоваться, какая у вас сейчас ситуация? Останетесь ли вы в Оболони на следующий сезон? Возможно, рассматриваете какие-нибудь другие варианты продолжения карьеры?
– Добрый вечер! Я принял решение о завершении игровой карьеры!
– Где вы себя видите дальше?
– Хочу работать тренером вратарей.
– У вас уже есть какая-то лицензия?
– У меня есть лицензия B, – сказал Александр.
Рыбка на протяжении игровой карьеры выступал за Динамо-3, Динамо-2, Динамо, Оболонь, Шахтер, Карабюкспор, Афенспор, Сабаил, Лиепаю, Металлист, Болуспор, ПФК Львов и национальную сборную Украины
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