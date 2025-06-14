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Украина. Премьер лига
14 июня 2025, 08:44 | Обновлено 14 июня 2025, 08:46
919
1

ОФИЦИАЛЬНО. Бывший голкипер сборной Украины завершил карьеру

Александр Рыбка принял важное решение

14 июня 2025, 08:44 | Обновлено 14 июня 2025, 08:46
919
1
ОФИЦИАЛЬНО. Бывший голкипер сборной Украины завершил карьеру
ФК Оболонь. Александр Рыбка

Известный украинский голкипер Александр Рыбка объявил о завершении футбольной карьеры. Футболист признался, что будет работать тренером.

– Александр, добрый вечер! Хотели бы поинтересоваться, какая у вас сейчас ситуация? Останетесь ли вы в Оболони на следующий сезон? Возможно, рассматриваете какие-нибудь другие варианты продолжения карьеры?

– Добрый вечер! Я принял решение о завершении игровой карьеры!

– Где вы себя видите дальше?

– Хочу работать тренером вратарей.

– У вас уже есть какая-то лицензия?

– У меня есть лицензия B, – сказал Александр.

Рыбка на протяжении игровой карьеры выступал за Динамо-3, Динамо-2, Динамо, Оболонь, Шахтер, Карабюкспор, Афенспор, Сабаил, Лиепаю, Металлист, Болуспор, ПФК Львов и национальную сборную Украины

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Александр Рыбка завершение карьеры Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Оболонь Киев Динамо Киев Шахтер Донецк сборная Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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