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  4. ЛЕОНЕНКО – о звезде Динамо: «Клубы АПЛ? Он никому не нужен»
Украина. Премьер лига
14 июня 2025, 03:11 |
276
1

ЛЕОНЕНКО – о звезде Динамо: «Клубы АПЛ? Он никому не нужен»

Экс-игрок «Динамо» раскритиковал Ваната

14 июня 2025, 03:11 |
276
1
ЛЕОНЕНКО – о звезде Динамо: «Клубы АПЛ? Он никому не нужен»
УАФ. Виктор Леоненко

Бывший нападающий «Динамо» Виктор Леоненко раскритиковал лучшего бомбардира УПЛ Владислава Вананта из киевского «Динамо».

«Это такие звезды, которые сами себя назначили. У нас лучший бомбардир чемпионата Ванат никому не нужен, только пишут, что им все интересуются. Такое ощущение, что все клубы АПЛ ждут Ваната», – сказал Леоненко.

Ранее бывший форвард киевского «Динамо» Виктор Леоненко отреагировал на стычку нынешнего лидера «бело-синих» Андрея Ярмоленко с юным фанатом киевского клуба.

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Виктор Леоненко Владислав Ванат Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олейник Источник: BLIK
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Александр Бондарь
В этом сезоне Шахтер имеет разбитую "шахту".Разбивал кто хотел.
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