ЛЕОНЕНКО – о звезде Динамо: «Клубы АПЛ? Он никому не нужен»

Бывший нападающий «Динамо» Виктор Леоненко раскритиковал лучшего бомбардира УПЛ Владислава Вананта из киевского «Динамо».

«Это такие звезды, которые сами себя назначили. У нас лучший бомбардир чемпионата Ванат никому не нужен, только пишут, что им все интересуются. Такое ощущение, что все клубы АПЛ ждут Ваната», – сказал Леоненко.

Ранее бывший форвард киевского «Динамо» Виктор Леоненко отреагировал на стычку нынешнего лидера «бело-синих» Андрея Ярмоленко с юным фанатом киевского клуба.