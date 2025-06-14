Украина. Премьер лига14 июня 2025, 03:11 |
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ЛЕОНЕНКО – о звезде Динамо: «Клубы АПЛ? Он никому не нужен»
Экс-игрок «Динамо» раскритиковал Ваната
14 июня 2025, 03:11 |
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Бывший нападающий «Динамо» Виктор Леоненко раскритиковал лучшего бомбардира УПЛ Владислава Вананта из киевского «Динамо».
«Это такие звезды, которые сами себя назначили. У нас лучший бомбардир чемпионата Ванат никому не нужен, только пишут, что им все интересуются. Такое ощущение, что все клубы АПЛ ждут Ваната», – сказал Леоненко.
Ранее бывший форвард киевского «Динамо» Виктор Леоненко отреагировал на стычку нынешнего лидера «бело-синих» Андрея Ярмоленко с юным фанатом киевского клуба.
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