Украина. Премьер лига
09 сентября 2025, 19:43 | Обновлено 09 сентября 2025, 20:51
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ усилился бразильцем

Джеоване стал игроком «Эпицентра»

09 сентября 2025, 19:43 | Обновлено 09 сентября 2025, 20:51
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ усилился бразильцем
Эпицентр. Джеовани

Бразильский полузащитник Джеоване стал игроком «Эпицентра». Об этом сообщает пресс-служба клуба из Каменца-Подольского.

Соглашение между 26-летним футболистом и представителем УПЛ рассчитано на 2 года. Джеоване будет выступать под 12-м номером.

Прошлый сезоне Джеоване провел в «Портимоненсе», который летом покинул в качестве свободного агента. В прошедшем сезоне за 27 матчей на клубном уровне бразилец отличился 4 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что «Эпицентр» заявил на сезон бразильского полузащитника.

Портимоненсе Эпицентр Каменец-Подольский трансферы трансферы УПЛ чемпионат Португалии по футболу
Даниил Кирияка Источник: ФК Эпицентр
