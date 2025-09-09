ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ усилился бразильцем

Бразильский полузащитник Джеоване стал игроком «Эпицентра». Об этом сообщает пресс-служба клуба из Каменца-Подольского.

Соглашение между 26-летним футболистом и представителем УПЛ рассчитано на 2 года. Джеоване будет выступать под 12-м номером.

Прошлый сезоне Джеоване провел в «Портимоненсе», который летом покинул в качестве свободного агента. В прошедшем сезоне за 27 матчей на клубном уровне бразилец отличился 4 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что «Эпицентр» заявил на сезон бразильского полузащитника.