Украина. Премьер лига09 сентября 2025, 19:43
665
0
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ усилился бразильцем
Джеоване стал игроком «Эпицентра»
Бразильский полузащитник Джеоване стал игроком «Эпицентра». Об этом сообщает пресс-служба клуба из Каменца-Подольского.
Соглашение между 26-летним футболистом и представителем УПЛ рассчитано на 2 года. Джеоване будет выступать под 12-м номером.
Прошлый сезоне Джеоване провел в «Портимоненсе», который летом покинул в качестве свободного агента. В прошедшем сезоне за 27 матчей на клубном уровне бразилец отличился 4 голевыми передачами.
Ранее сообщалось о том, что «Эпицентр» заявил на сезон бразильского полузащитника.
