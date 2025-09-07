Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эпицентр заявил на сезон бразильского полузащитника
Украина. Премьер лига
07 сентября 2025, 05:23 | Обновлено 07 сентября 2025, 05:42
50
0

Эпицентр заявил на сезон бразильского полузащитника

Джеоване Монтанари выступал за португальский клуб Портимоненсе

07 сентября 2025, 05:23 | Обновлено 07 сентября 2025, 05:42
50
0
Эпицентр заявил на сезон бразильского полузащитника
ФК Портимоненсе. Джеоване Монтанари

Официально подтвержден трансфер бразильского полузащитника Джеоване Монтанари в «Эпицентр», клуб-дебютант УПЛ. Хавбек дозаявлен на сезон под игровым номером 12.

26-летний футболист пополнил состав подольской команды после выступлений в португальском «Портимоненсе». Он действует преимущественно на позиции центрального атакующего полузащитника.

Бразилец присоединился к «Эпицентру» в начале сентября, провел несколько тренировок и произвел положительное впечатление на тренерский штаб.

Это не первый бразилец, выступавший в «Эпицентре». Ранее за клуб несколько сезонов играл Клаудиней Барбоза, который был одним из ключевых игроков команды.

По теме:
ФОТО. Арендован у Динамо. Какой номер в Александрии получил Кремчанин?
Ливерпуль заинтересован в полузащитнике сборной Англии
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало 18-летнего Джамала Абубакара
трансферы трансферы УПЛ Эпицентр Каменец-Подольский Портимоненсе чемпионат Португалии по футболу
Николай Степанов Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины покинул команду после матча с Францией
Футбол | 06 сентября 2025, 12:31 52
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины покинул команду после матча с Францией
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины покинул команду после матча с Францией

Виктор Цыганков не сможет сыграть за «сине-желтых» из-за травмы и вернется в Испанию

Соболенко и Анисимова определили победительницу US Open 2025
Теннис | 07 сентября 2025, 00:55 12
Соболенко и Анисимова определили победительницу US Open 2025
Соболенко и Анисимова определили победительницу US Open 2025

Аманда в двух сетах потерпела поражение от первой ракетки мира в решающем поединке

Сергей КОВАЛЕВ: «Во Франции эпизод с Забарным будут смаковать долго»
Футбол | 06.09.2025, 07:30
Сергей КОВАЛЕВ: «Во Франции эпизод с Забарным будут смаковать долго»
Сергей КОВАЛЕВ: «Во Франции эпизод с Забарным будут смаковать долго»
Германия – Северная Ирландия. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Футбол | 07.09.2025, 05:20
Германия – Северная Ирландия. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Германия – Северная Ирландия. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Йожеф САБО: «Он слабый футболист. Сядет на скамейку запасных»
Футбол | 06.09.2025, 08:25
Йожеф САБО: «Он слабый футболист. Сядет на скамейку запасных»
Йожеф САБО: «Он слабый футболист. Сядет на скамейку запасных»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
WBO приняла решение по Усику. Стало известно, что будет с титулом
WBO приняла решение по Усику. Стало известно, что будет с титулом
05.09.2025, 05:44 2
Бокс
Украина – Франция – 0:2. Поражение на старте квалификации ЧМ. Видео голов
Украина – Франция – 0:2. Поражение на старте квалификации ЧМ. Видео голов
06.09.2025, 00:23 3
Футбол
Паркер оценил скандальный поступок Усика, который заставил задуматься WBO
Паркер оценил скандальный поступок Усика, который заставил задуматься WBO
05.09.2025, 02:34
Бокс
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мир теряет человека, я – друга. Дорогой, спасибо за все»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мир теряет человека, я – друга. Дорогой, спасибо за все»
05.09.2025, 07:39 3
Футбол
Бой в одном тайме. Сборная Украины проиграла Франции
Бой в одном тайме. Сборная Украины проиграла Франции
05.09.2025, 23:36 299
Футбол
Вот это неожиданность. Георгий Бущан возвращается в УПЛ
Вот это неожиданность. Георгий Бущан возвращается в УПЛ
05.09.2025, 20:09 36
Футбол
Футболист Азербайджана предупредил сборную Украины перед матчем во вторник
Футболист Азербайджана предупредил сборную Украины перед матчем во вторник
06.09.2025, 05:24 4
Футбол
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Франции
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Франции
05.09.2025, 20:31 90
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем