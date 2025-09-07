Эпицентр заявил на сезон бразильского полузащитника

Официально подтвержден трансфер бразильского полузащитника Джеоване Монтанари в «Эпицентр», клуб-дебютант УПЛ. Хавбек дозаявлен на сезон под игровым номером 12.

26-летний футболист пополнил состав подольской команды после выступлений в португальском «Портимоненсе». Он действует преимущественно на позиции центрального атакующего полузащитника.

Бразилец присоединился к «Эпицентру» в начале сентября, провел несколько тренировок и произвел положительное впечатление на тренерский штаб.

Это не первый бразилец, выступавший в «Эпицентре». Ранее за клуб несколько сезонов играл Клаудиней Барбоза, который был одним из ключевых игроков команды.