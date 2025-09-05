Клуб УПЛ пригласил бразильца, игравшего в Португалии
За «Эпицентр» снова будет выступать бразилец
Как стало известно Sport.ua, «Эпицентр» до закрытия трансферного «окна» собирается усилиться атакующим полузащитником из Бразилии Джеонари Монтанари.
По имеющейся информации, он находится в расположении подолян с 1 сентября и произвел хорошее впечатление на тренерский штаб. Играет на позиции «восьмерки», а весной прошлого года выступал в Португалии.
Кстати, Монтанари будет не первым бразильцем в истории «Эпицентра». Начиная с 2020 года за эту команду несколько сезонов провел его земляк Барбоса, который был одним из лидеров.
Дебютировать латиноамериканец за «Эпицентр» сможет уже 6 сентября в контрольном матче с ЛНЗ.
Ранее дебютант УПЛ официально объявил о прекращении сотрудничества с украинским форвардом Иваном Демиденко.
