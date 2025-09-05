Клуб УПЛ пригласил бразильца, игравшего в Португалии

Как стало известно Sport.ua, «Эпицентр» до закрытия трансферного «окна» собирается усилиться атакующим полузащитником из Бразилии Джеонари Монтанари.

По имеющейся информации, он находится в расположении подолян с 1 сентября и произвел хорошее впечатление на тренерский штаб. Играет на позиции «восьмерки», а весной прошлого года выступал в Португалии.

Кстати, Монтанари будет не первым бразильцем в истории «Эпицентра». Начиная с 2020 года за эту команду несколько сезонов провел его земляк Барбоса, который был одним из лидеров.

Дебютировать латиноамериканец за «Эпицентр» сможет уже 6 сентября в контрольном матче с ЛНЗ.

Ранее дебютант УПЛ официально объявил о прекращении сотрудничества с украинским форвардом Иваном Демиденко.