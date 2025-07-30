Румыния30 июля 2025, 12:00 |
451
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ботошани оформил переход украинского центрфорварда
Николай Ковталюк продолжит карьеру в Румынии
30 июля 2025, 12:00 |
451
0
Клуб румынской Суперлиги «Ботошани» официально объявил о подписании 30-летнего центрфорварда из Украины Николая Ковталюка.
Соглашение с футболистом оформлено на один сезон и содержит опцию пролонгации еще на год.
В Румынию Ковталюк переехал на правах свободного агента, так как пару недель назад завершил сотрудничество с «Колосом».
Ранее Ковталюк уже имел опыт выступлений за рубежом, в частности, в Словакии, Грузии, Южной Корее и Казахстане.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 29 июля 2025, 22:25 7
Российский вратарь хочет вернуться в страну-агрессорку
Футбол | 30 июля 2025, 06:23 3
Соперником столичного клуба станет кипрский Пафос или Маккаби Тель-Авив
Биатлон | 29.07.2025, 20:29
Футбол | 30.07.2025, 12:04
Теннис | 30.07.2025, 06:44
Комментарии 0
Популярные новости
28.07.2025, 10:13 1
29.07.2025, 11:33 25
29.07.2025, 07:33 2
29.07.2025, 00:44 4
29.07.2025, 07:39 3
28.07.2025, 21:41
29.07.2025, 03:47 6
28.07.2025, 08:18