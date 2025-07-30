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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Ботошани оформил переход украинского центрфорварда
Румыния
30 июля 2025, 12:00 |
451
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ботошани оформил переход украинского центрфорварда

Николай Ковталюк продолжит карьеру в Румынии

30 июля 2025, 12:00 |
451
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ботошани оформил переход украинского центрфорварда
ФК Ботошани. Николай Ковталюк

Клуб румынской Суперлиги «Ботошани» официально объявил о подписании 30-летнего центрфорварда из Украины Николая Ковталюка.

Соглашение с футболистом оформлено на один сезон и содержит опцию пролонгации еще на год.

В Румынию Ковталюк переехал на правах свободного агента, так как пару недель назад завершил сотрудничество с «Колосом».

Ранее Ковталюк уже имел опыт выступлений за рубежом, в частности, в Словакии, Грузии, Южной Корее и Казахстане.

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Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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