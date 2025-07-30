ОФИЦИАЛЬНО. Ботошани оформил переход украинского центрфорварда

Клуб румынской Суперлиги «Ботошани» официально объявил о подписании 30-летнего центрфорварда из Украины Николая Ковталюка.

Соглашение с футболистом оформлено на один сезон и содержит опцию пролонгации еще на год.

В Румынию Ковталюк переехал на правах свободного агента, так как пару недель назад завершил сотрудничество с «Колосом».

Ранее Ковталюк уже имел опыт выступлений за рубежом, в частности, в Словакии, Грузии, Южной Корее и Казахстане.