Украина. Премьер лига17 июля 2025, 22:16 | Обновлено 17 июля 2025, 22:19
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ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ объявил об уходе опытного форварда
«Колос» попрощался с Николаем Ковталюком
17 июля 2025, 22:16 | Обновлено 17 июля 2025, 22:19
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30-летний центральный нападающий Николай Ковталюк официально покинул расположение украинского клуба «Колос».
Опытный футболист попрощался с командой по завершению действия контракта.
«Спасибо Николаю за профессионализм и мастерство! Желаем всего наилучшего в дальнейшей игровой карьере!», – написала пресс-служба клуба.
Николай провел в «Колосе» шесть месяцев, сыграв 18 матчей. На счету нападающего один гол и один ассист.
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