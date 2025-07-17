Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ объявил об уходе опытного форварда
Украина. Премьер лига
17 июля 2025, 22:16 | Обновлено 17 июля 2025, 22:19
1230
0

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ объявил об уходе опытного форварда

«Колос» попрощался с Николаем Ковталюком

17 июля 2025, 22:16 | Обновлено 17 июля 2025, 22:19
1230
0
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ объявил об уходе опытного форварда
ФК Колос. Николай Ковталюк

30-летний центральный нападающий Николай Ковталюк официально покинул расположение украинского клуба «Колос».

Опытный футболист попрощался с командой по завершению действия контракта.

«Спасибо Николаю за профессионализм и мастерство! Желаем всего наилучшего в дальнейшей игровой карьере!», – написала пресс-служба клуба.

Николай провел в «Колосе» шесть месяцев, сыграв 18 матчей. На счету нападающего один гол и один ассист.

По теме:
Колос – СК Полтава. Прогноз и анонс на товарищеский матч
«Машина загорается и катится дальше». Авагимян рассказал, как попал в ДТП
Защитника Карпат прооперировали в Мюнхене
Николай Ковталюк Колос Ковалевка чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига трансферы трансферы УПЛ
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Мадридский гранд подписал чемпиона мира
Футбол | 17 июля 2025, 22:21 0
ОФИЦИАЛЬНО. Мадридский гранд подписал чемпиона мира
ОФИЦИАЛЬНО. Мадридский гранд подписал чемпиона мира

Тьяго Альмада присоединился к «Атлетико»

Ильвес – Шахтер. Прогноз и анонс на матч первого раунда квалификации ЛЕ
Футбол | 17 июля 2025, 16:15 65
Ильвес – Шахтер. Прогноз и анонс на матч первого раунда квалификации ЛЕ
Ильвес – Шахтер. Прогноз и анонс на матч первого раунда квалификации ЛЕ

Формальность на пути к «Бешикташу»

Лучший тренер в боксе назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
Бокс | 17.07.2025, 07:30
Лучший тренер в боксе назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
Лучший тренер в боксе назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
Революция в футболе? Изменения в правилах коснутся пенальти и угловых
Футбол | 17.07.2025, 07:15
Революция в футболе? Изменения в правилах коснутся пенальти и угловых
Революция в футболе? Изменения в правилах коснутся пенальти и угловых
Амир ХАН: «Усик – Дюбуа? Я не даю ему никаких шансов»
Бокс | 17.07.2025, 07:45
Амир ХАН: «Усик – Дюбуа? Я не даю ему никаких шансов»
Амир ХАН: «Усик – Дюбуа? Я не даю ему никаких шансов»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФЛИК: «Я больше не могу это терпеть, хочу, чтобы он ушел из Барсы»
ФЛИК: «Я больше не могу это терпеть, хочу, чтобы он ушел из Барсы»
16.07.2025, 07:06
Футбол
Луис Энрике принял решение по Забарному после катастрофы на КЧМ-2025
Луис Энрике принял решение по Забарному после катастрофы на КЧМ-2025
16.07.2025, 06:30 1
Футбол
Гарет Бэйл назвал победителя Золотого мяча 2025. Не Дембеле, не Рафинья
Гарет Бэйл назвал победителя Золотого мяча 2025. Не Дембеле, не Рафинья
16.07.2025, 01:51 1
Футбол
Рейтинг лучших супертяжеловесов мира. Дюбуа – 2-й, Фьюри – 1-й, а где Усик?
Рейтинг лучших супертяжеловесов мира. Дюбуа – 2-й, Фьюри – 1-й, а где Усик?
16.07.2025, 00:38
Бокс
Ярослава Магучих поделила золото на соревнованиях в бельгийском Льеже
Ярослава Магучих поделила золото на соревнованиях в бельгийском Льеже
16.07.2025, 21:23 13
Другие виды
Определены все потенциальные соперники Динамо в Q3 Лиги чемпионов
Определены все потенциальные соперники Динамо в Q3 Лиги чемпионов
17.07.2025, 06:41 11
Футбол
Джозеф ПАРКЕР: «Усик – Дюбуа? Он его разберет и закончит досрочно»
Джозеф ПАРКЕР: «Усик – Дюбуа? Он его разберет и закончит досрочно»
16.07.2025, 06:12
Бокс
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после победы над Нидерландами?
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после победы над Нидерландами?
16.07.2025, 16:53 9
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем