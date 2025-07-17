ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ объявил об уходе опытного форварда

30-летний центральный нападающий Николай Ковталюк официально покинул расположение украинского клуба «Колос».

Опытный футболист попрощался с командой по завершению действия контракта.

«Спасибо Николаю за профессионализм и мастерство! Желаем всего наилучшего в дальнейшей игровой карьере!», – написала пресс-служба клуба.

Николай провел в «Колосе» шесть месяцев, сыграв 18 матчей. На счету нападающего один гол и один ассист.