Новичок УПЛ подписывает легионеров и готовится к топ-матчу с Шахтером
Эпицентр будет играть в Тернополе
Началась продажа билетов на поединок первого тура чемпионата УПЛ между Эпицентром и Шахтером, который состоится 3 августа на тернопольском стадионе имени Романа Шухевича.
Как стало известно Sport.ua, из-за мер безопасности историческое противостояние дебютанта с грандом сможет посетить около двух тысяч болельщиков. Поскольку билеты раскупаются быстро, похоже, далеко не все желающие смогут попасть на стадион.
ФК «Эпицентр» планирует организовать трансфер фанов из Каменец-Подольского в Тернополь.
18 июля «Эпицентр» подпишет контракты с новичками из Испании – защитником Нилом Кохом и полузащитником Хоакином. Им по 27 лет, ранее выступали, соответственно, за испанский ФК Побла де Мафюме и одну из андоррских команд.
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