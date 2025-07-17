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Украина. Премьер лига
17 июля 2025, 20:45 | Обновлено 17 июля 2025, 21:16
1146
0

Новичок УПЛ подписывает легионеров и готовится к топ-матчу с Шахтером

Эпицентр будет играть в Тернополе

17 июля 2025, 20:45 | Обновлено 17 июля 2025, 21:16
1146
0
Новичок УПЛ подписывает легионеров и готовится к топ-матчу с Шахтером
ФК Эпицентр

Началась продажа билетов на поединок первого тура чемпионата УПЛ между Эпицентром и Шахтером, который состоится 3 августа на тернопольском стадионе имени Романа Шухевича.

Как стало известно Sport.ua, из-за мер безопасности историческое противостояние дебютанта с грандом сможет посетить около двух тысяч болельщиков. Поскольку билеты раскупаются быстро, похоже, далеко не все желающие смогут попасть на стадион.

ФК «Эпицентр» планирует организовать трансфер фанов из Каменец-Подольского в Тернополь.

18 июля «Эпицентр» подпишет контракты с новичками из Испании – защитником Нилом Кохом и полузащитником Хоакином. Им по 27 лет, ранее выступали, соответственно, за испанский ФК Побла де Мафюме и одну из андоррских команд.

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Эпицентр Каменец-Подольский Шахтер Донецк инсайд Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Максим Коваленко
Максим Коваленко Sport.ua
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