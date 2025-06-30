ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ объявил об уходе трех футболистов

Харьковский «Металлист 1925», который будет играть в следующем сезоне в УПЛ, официально попрощался с тремя футболистами. Коллектив из Харькова покинули Игорь Курило, Андрей Чирук и Дмитрий Кравченко.

«Металлист 1925» благодарит игроков за время проведенное в клубе, вклад в развитие нашей команды и желаем успешного продолжения карьеры», – написала клубная пресс-служба.

Кравченко перешел в харьковский клуб в сентябре 2020 года, тогда как Курило и Чирук стали футболистами «Металлиста 1925» летом 2022 года.

На счету Дмитрия, который провел пять сезонов в клубе, 44 поединка и два гола. Игорь провел чуть больше матчей – 48, в которых отдал пять ассистов. Меньше их сыграл Андрей – 33 игры, один гол и два ассиста.