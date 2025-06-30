Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ объявил об уходе трех футболистов
Украина. Премьер лига
30 июня 2025, 13:18 | Обновлено 30 июня 2025, 13:26
1019
0

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ объявил об уходе трех футболистов

«Металлист 1925» поблагодарил за сотрудничество Игоря Курило, Андрея Чирука и Дмитрия Кравченко

30 июня 2025, 13:18 | Обновлено 30 июня 2025, 13:26
1019
0
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ объявил об уходе трех футболистов
ФК Металлист 1925

Харьковский «Металлист 1925», который будет играть в следующем сезоне в УПЛ, официально попрощался с тремя футболистами. Коллектив из Харькова покинули Игорь Курило, Андрей Чирук и Дмитрий Кравченко.

«Металлист 1925» благодарит игроков за время проведенное в клубе, вклад в развитие нашей команды и желаем успешного продолжения карьеры», – написала клубная пресс-служба.

Кравченко перешел в харьковский клуб в сентябре 2020 года, тогда как Курило и Чирук стали футболистами «Металлиста 1925» летом 2022 года.

На счету Дмитрия, который провел пять сезонов в клубе, 44 поединка и два гола. Игорь провел чуть больше матчей – 48, в которых отдал пять ассистов. Меньше их сыграл Андрей – 33 игры, один гол и два ассиста.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо присоединился к тренерскому штабу клуба УПЛ
Рух – Агробизнес – 1:1. Первая ничья на сборах. Видео голов и обзор матча
Разорвут контракт. Игрок Буковины не хочет возвращаться в команду
Металлист 1925 чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Игорь Курило Дмитрий Кравченко
Андрей Витренко Источник: ФК Металлист 1925
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина во второй раз в истории выиграла Золотую Евролигу по волейболу
Волейбол | 29 июня 2025, 22:12 22
Украина во второй раз в истории выиграла Золотую Евролигу по волейболу
Украина во второй раз в истории выиграла Золотую Евролигу по волейболу

В финале наши девушки разгромили венгерок

Остановить крикливую, Синнер vs Алькарас, Свитолина поборется за титул
Теннис | 30 июня 2025, 09:30 3
Остановить крикливую, Синнер vs Алькарас, Свитолина поборется за титул
Остановить крикливую, Синнер vs Алькарас, Свитолина поборется за титул

Превью к Уимблдонскому турниру

Место Усика удивляет. Обнародован рейтинг лучших боксеров современности
Бокс | 29.06.2025, 19:23
Место Усика удивляет. Обнародован рейтинг лучших боксеров современности
Место Усика удивляет. Обнародован рейтинг лучших боксеров современности
Сетка плей-офф клубного ЧМ-2025. Определена вторая четвертьфинальная пара
Футбол | 30.06.2025, 06:23
Сетка плей-офф клубного ЧМ-2025. Определена вторая четвертьфинальная пара
Сетка плей-офф клубного ЧМ-2025. Определена вторая четвертьфинальная пара
ФОТО. Не только Месси. Дембеле похвастался футболками после матча КЧМ
Футбол | 30.06.2025, 11:49
ФОТО. Не только Месси. Дембеле похвастался футболками после матча КЧМ
ФОТО. Не только Месси. Дембеле похвастался футболками после матча КЧМ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Алекс ФЕРГЮСОН: «Это лучшая игра вратаря, которую я видел»
Алекс ФЕРГЮСОН: «Это лучшая игра вратаря, которую я видел»
28.06.2025, 09:02 2
Футбол
Кличко или Усик? Определен лучший боксер Украины в истории
Кличко или Усик? Определен лучший боксер Украины в истории
28.06.2025, 19:34 10
Бокс
Ужасно: стала известна оценка Трубина за матч 1/8 финала КЧМ против Челси
Ужасно: стала известна оценка Трубина за матч 1/8 финала КЧМ против Челси
29.06.2025, 05:12 12
Футбол
Легионер отказал турецкому клубу ради киевского Динамо и Лиги чемпионов
Легионер отказал турецкому клубу ради киевского Динамо и Лиги чемпионов
28.06.2025, 12:25 7
Футбол
Тайсон Ф'ЮРИ: «Он покажет вам, на что способен»
Тайсон Ф'ЮРИ: «Он покажет вам, на что способен»
28.06.2025, 22:08 2
Бокс
Третья победа подряд. Украина с камбэком одолела Болгарию в Лиге наций
Третья победа подряд. Украина с камбэком одолела Болгарию в Лиге наций
29.06.2025, 20:27 25
Волейбол
Драма и триллер. Англия U-21 и Германия U-21 устроили зарубу в финале Евро
Драма и триллер. Англия U-21 и Германия U-21 устроили зарубу в финале Евро
29.06.2025, 00:38 3
Футбол
Наставник Бенфики оценил матч, в котором Трубин пропустил четыре гола
Наставник Бенфики оценил матч, в котором Трубин пропустил четыре гола
29.06.2025, 08:48 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем