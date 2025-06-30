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  4. ПАЛАМАРЧУК – о Поворознюке: «Мне нечего скрывать, говорю, как есть»
Украина. Премьер лига
30 июня 2025, 12:55 | Обновлено 30 июня 2025, 12:59
1261
1

ПАЛАМАРЧУК – о Поворознюке: «Мне нечего скрывать, говорю, как есть»

Новичок ЛНЗ высказался о президенте «Ингульце»

30 июня 2025, 12:55 | Обновлено 30 июня 2025, 12:59
1261
1
ПАЛАМАРЧУК – о Поворознюке: «Мне нечего скрывать, говорю, как есть»
ФК Ингулец. Александр Поворознюк

Новый вратарь черкасского ЛНЗ Алексей Паламарчук высказался об Александре Поворознюке – президенте своего предыдущего клуба, «Ингульца»:

– И напоследок. Поворознюк устроил команде разнос за понижение в классе, вылет в Первую лигу. С автоматом в раздевалку не заходил?

– Нет. Такого не было. Он поддержал команду морально и сказал, что ничего страшного не случилось. Я так понимаю, что главная задача для «Ингульца» на предстоящий сезон будет заключаться в том, чтобы снова вернуться в Премьер-лигу.

– Судя по вашим словам, Поворознюк вовсе не тиран, как многие о нем говорят.

– Нуууу... К нему нужно найти подход, индивидуально разговаривать. У меня с Поворознюком все было хорошо. Может, с кем-то что-то и было не так, но, повторюсь, не со мной. Мне нечего скрывать, говорю, как есть. Поэтому не могу сказать, что Поворознюк тиран.

Ранее Алексей Паламарчук объяснил свой переход в ЛНЗ.

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Алексей Паламарчук ЛНЗ Черкассы Ингулец Александр Поворознюк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус Источник: Украинский футбол
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