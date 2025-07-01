ОФИЦИАЛЬНО. Заря подписала молодого хавбека Динамо

Клуб УПЛ Заря объявил о переходе полузащитника Динамо Артема Слесара, который подписал контракт на 5 лет. Игрок действует на позиции флангового хавбека.

Ранее 20-летний футболист выступал за Зарю на правах аренды. Об условиях перехода информации пока нет.

В минувшем сезоне Слесар был одним из игроков первой команды. Забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи. За два сезона в Заре отыграл 25 матчей.