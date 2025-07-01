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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Заря подписала молодого хавбека Динамо
Украина. Премьер лига
01 июля 2025, 16:34 |
1719
3

ОФИЦИАЛЬНО. Заря подписала молодого хавбека Динамо

Слесар на полноценной основе перебрался в луганскую команду

01 июля 2025, 16:34 |
1719
3
ОФИЦИАЛЬНО. Заря подписала молодого хавбека Динамо
ФК Заря. Артем Слесар

Клуб УПЛ Заря объявил о переходе полузащитника Динамо Артема Слесара, который подписал контракт на 5 лет. Игрок действует на позиции флангового хавбека.

Ранее 20-летний футболист выступал за Зарю на правах аренды. Об условиях перехода информации пока нет.

В минувшем сезоне Слесар был одним из игроков первой команды. Забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи. За два сезона в Заре отыграл 25 матчей.

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Артем Слесар Заря Луганск Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: ФК Заря Луганск
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Artem_Ponomar
непоганий трансфер, в минулому сезоні був основним в Зорі
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0
Alexander Киев
Нічого дивного, фарм клуб ФК ОПЗЖ
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-4
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