Украина. Премьер лига01 июля 2025, 16:34 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Заря подписала молодого хавбека Динамо
Слесар на полноценной основе перебрался в луганскую команду
01 июля 2025, 16:34 |
1719
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Клуб УПЛ Заря объявил о переходе полузащитника Динамо Артема Слесара, который подписал контракт на 5 лет. Игрок действует на позиции флангового хавбека.
Ранее 20-летний футболист выступал за Зарю на правах аренды. Об условиях перехода информации пока нет.
В минувшем сезоне Слесар был одним из игроков первой команды. Забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи. За два сезона в Заре отыграл 25 матчей.
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