ОФИЦИАЛЬНО. Кудровка арендовала двух футболистов Шахтера

Новичок УПЛ «Кудровка», представляющая Черниговскую область, официально оформила переход двух молодых футболистов «Шахтера».

Как сообщает официальный портал УПЛ, «Кудровка» арендовала у «горняков» 21-летнего центрхава Ивана Лосенко и его сверстника Олега Пушкарева, выступающего на позиции вингера.

Сроки действия аренды Лосенко и Пушкарева, как и другие детали их перехода в «Кудровку», пока остаются неизвестными.

Отметим, что в минувшем сезоне Лосенко и Пушкарев на правах аренды выступали за «Ингулец». Иван поучаствовал в 18 матчах чемпионата (2 гола, 1 ассист), а Олег – в 27 (2 гола, 2 ассиста).