ОФИЦИАЛЬНО. Кудровка арендовала двух футболистов Шахтера
Иван Лосенко и Олег Пушкарев продолжат карьеру в команде из Черниговщины
Новичок УПЛ «Кудровка», представляющая Черниговскую область, официально оформила переход двух молодых футболистов «Шахтера».
Как сообщает официальный портал УПЛ, «Кудровка» арендовала у «горняков» 21-летнего центрхава Ивана Лосенко и его сверстника Олега Пушкарева, выступающего на позиции вингера.
Сроки действия аренды Лосенко и Пушкарева, как и другие детали их перехода в «Кудровку», пока остаются неизвестными.
Отметим, что в минувшем сезоне Лосенко и Пушкарев на правах аренды выступали за «Ингулец». Иван поучаствовал в 18 матчах чемпионата (2 гола, 1 ассист), а Олег – в 27 (2 гола, 2 ассиста).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Наставник донецкого «Шахтера» пожелал удачи турецкому «Бешикташу»
«Железный Майк» – о Сонни Листоне