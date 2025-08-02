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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Кудровка арендовала двух футболистов Шахтера
Украина. Премьер лига
02 августа 2025, 17:56 |
640
2

ОФИЦИАЛЬНО. Кудровка арендовала двух футболистов Шахтера

Иван Лосенко и Олег Пушкарев продолжат карьеру в команде из Черниговщины

02 августа 2025, 17:56 |
640
2
ОФИЦИАЛЬНО. Кудровка арендовала двух футболистов Шахтера
shakhtar.com. Иван Лосенко (№ 6)

Новичок УПЛ «Кудровка», представляющая Черниговскую область, официально оформила переход двух молодых футболистов «Шахтера».

Как сообщает официальный портал УПЛ, «Кудровка» арендовала у «горняков» 21-летнего центрхава Ивана Лосенко и его сверстника Олега Пушкарева, выступающего на позиции вингера.

Сроки действия аренды Лосенко и Пушкарева, как и другие детали их перехода в «Кудровку», пока остаются неизвестными.

Отметим, что в минувшем сезоне Лосенко и Пушкарев на правах аренды выступали за «Ингулец». Иван поучаствовал в 18 матчах чемпионата (2 гола, 1 ассист), а Олег – в 27 (2 гола, 2 ассиста).

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Кудровка Иван Лосенко Олег Пушкарев аренда игрока трансферы УПЛ Шахтер Донецк
Алексей Сливченко Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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Комментарии 2
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Bond.v.v.
21 рік футболістів , хлопці втратила своє майбутнє і тепер будуть плавати в клубах з яких ніколи не випливеш.
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