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Украина. Премьер лига
21 июня 2025, 13:55 | Обновлено 21 июня 2025, 15:09
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1

ОФИЦИАЛЬНО. Буковина усилила состав воспитанником киевского Динамо

Черновицкий клуб и Тарас Сакив договорились о сотрудничестве на два года

21 июня 2025, 13:55 | Обновлено 21 июня 2025, 15:09
1250
1
ОФИЦИАЛЬНО. Буковина усилила состав воспитанником киевского Динамо
ФК Буковина Черновцы. Тарас Сакив (справа)

Футбольный клуб «Буковина» представил первого новичка в летнее межсезонье – контракт с «желто-черными» подписал 27-летний фланговый защитник Тарас Сакив.

В сезоне 2024/25 футболист играл за львовские «Карпаты», однако в июне закончился его контракт со «львами», поэтому в клуб Первой лиги он перебрался на правах свободного агента. Соглашение с защитником подписано на два года. В «Буковине» Тарас будет выступать под 4 номером.

Тарас Сакив – воспитанник разных футбольных школ, в частности, донецкого «Шахтера» и киевского «Динамо». В 2015 году перешел в «Ворсклу», где сначала выступал в юношеской и молодежной команде полтавчан, а в сезоне 2016/17 дебютировал за основную команду «бело-зеленых».

За три года в футболке «Ворсклы» защитник провел 25 поединков на самом высоком уровне и забил один гол. В составе полтавского коллектива Тарас дебютировал в еврокубках – фулбек сыграл два матча на групповом этапе Лиги Европы против «Спортинга» и лондонского «Арсенала».

Далее в карьере Сакива были «Рух», «Минай», «Колос» и «Ингулец», а зимой 2023 футболист перешел во львовские «Карпаты». В составе «львов» защитник за два с половиной сезона сыграл в 34 матчах, в которых записал в свой актив один гол и пять результативных передач.

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Буковина Черновцы Карпаты Львов Тарас Сакив Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ свободный агент
Николай Титюк Источник: ФК Буковина
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Mark4854590
Майбутній сезон у Першій лізі обіцяє бути цікавим. Чотири клуба з УПЛ, плюс амбіційні новачки та старожили
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