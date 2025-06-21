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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал Калюжного, Крупского и еще 3 игроков
Украина. Премьер лига
21 июня 2025, 19:39 | Обновлено 21 июня 2025, 19:51
968
9

ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал Калюжного, Крупского и еще 3 игроков

Мартынюк, Крупский, Калюжный, Павлюк и Антюх пополнили состав харьковчан

21 июня 2025, 19:39 | Обновлено 21 июня 2025, 19:51
968
9
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал Калюжного, Крупского и еще 3 игроков
Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Калюжный

Клуб УПЛ Металлист 1925 объявил о переходе сразу пяти новичков.

Контракты подписали игроки сборной Украины защитник Александр Мартынюк и хавбек Иван Калюжный, а также защитник молодежной сборной Украины Илья Крупский, защитник Евгений Павлюк и хавбек Денис Антюх.

Об этом клуб сообщил в своих соцсетях. Информации о длительности контрактов пока нет.

Мартынюк и Калюжный перебрались в новую команду из Александрии, Павлюк и Крупский – из Ворсклы, а Антюх в минувшем сезоне выступал за Зарю.

В пятницу клуб объявил о назначении нового тренера, которым стал Младен Бартулович.

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Металлист 1925 Иван Калюжный Илья Крупский Денис Антюх Евгений Павлюк Александр Мартынюк трансферы трансферы УПЛ Ворскла Полтава Александрия Заря Луганск
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 9
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Boodya
Чекаємо апепу під різними масками під цим постом😂
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+1
KIEWADIM
А хто "тримає" цей клуб?
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+1
Показать Скрыть 3 ответа
AK.228
Ну молодцы
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0
Pavel_i_CO
Фейкові харькі втерли носа Мєталісту яраславскага)... Цікаво, ті хто вболівав за справжній Мєталіст буде вболівати за 1925-х фейків?
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-1
Gargantua81
ну чо, крутой состав
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-1
Prokop_Andriy
як для новачка УПЛ дуже потужний набір гравців
Ответить
-1
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