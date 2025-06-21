ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал Калюжного, Крупского и еще 3 игроков

Клуб УПЛ Металлист 1925 объявил о переходе сразу пяти новичков.

Контракты подписали игроки сборной Украины защитник Александр Мартынюк и хавбек Иван Калюжный, а также защитник молодежной сборной Украины Илья Крупский, защитник Евгений Павлюк и хавбек Денис Антюх.

Об этом клуб сообщил в своих соцсетях. Информации о длительности контрактов пока нет.

Мартынюк и Калюжный перебрались в новую команду из Александрии, Павлюк и Крупский – из Ворсклы, а Антюх в минувшем сезоне выступал за Зарю.

В пятницу клуб объявил о назначении нового тренера, которым стал Младен Бартулович.