ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал Калюжного, Крупского и еще 3 игроков
Мартынюк, Крупский, Калюжный, Павлюк и Антюх пополнили состав харьковчан
Клуб УПЛ Металлист 1925 объявил о переходе сразу пяти новичков.
Контракты подписали игроки сборной Украины защитник Александр Мартынюк и хавбек Иван Калюжный, а также защитник молодежной сборной Украины Илья Крупский, защитник Евгений Павлюк и хавбек Денис Антюх.
Об этом клуб сообщил в своих соцсетях. Информации о длительности контрактов пока нет.
Мартынюк и Калюжный перебрались в новую команду из Александрии, Павлюк и Крупский – из Ворсклы, а Антюх в минувшем сезоне выступал за Зарю.
В пятницу клуб объявил о назначении нового тренера, которым стал Младен Бартулович.
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