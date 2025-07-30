ОФИЦИАЛЬНО. Экс-защитник Карпат перешел к новичку УПЛ

Украинский клуб «Кудровка», который впервые будет выступать в Украинской Премьер-лиге, официально пополнил состав 25-летним защитником Богданом Векляком.

По информации пресс-службы клуба, Богдан выбрал 22-й игровой номер в новой команде. Информация о контракте на данный момент отсутствует.

«Ценю шанс быть в клубе с большими амбициями», – сказал Богдан.

Летом 2023 года Векляк вернулся в львовские «Карпаты» и провёл в команде последние два сезона. За это время защитник сыграл 11 матчей и забил один гол.

Ранее «Кудровка» объявила о подписании бывшего голкипера «Левого Берега».