ОФИЦИАЛЬНО. Экс-защитник Карпат перешел к новичку УПЛ
Богдан Векляк заключил контракт с «Кудровкой»
Украинский клуб «Кудровка», который впервые будет выступать в Украинской Премьер-лиге, официально пополнил состав 25-летним защитником Богданом Векляком.
По информации пресс-службы клуба, Богдан выбрал 22-й игровой номер в новой команде. Информация о контракте на данный момент отсутствует.
«Ценю шанс быть в клубе с большими амбициями», – сказал Богдан.
Летом 2023 года Векляк вернулся в львовские «Карпаты» и провёл в команде последние два сезона. За это время защитник сыграл 11 матчей и забил один гол.
Ранее «Кудровка» объявила о подписании бывшего голкипера «Левого Берега».
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