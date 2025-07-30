Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Экс-защитник Карпат перешел к новичку УПЛ
Украина. Премьер лига
30 июля 2025, 21:58 | Обновлено 30 июля 2025, 22:00
874
0

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-защитник Карпат перешел к новичку УПЛ

Богдан Векляк заключил контракт с «Кудровкой»

30 июля 2025, 21:58 | Обновлено 30 июля 2025, 22:00
874
0
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-защитник Карпат перешел к новичку УПЛ
ФК Карпаты. Богдан Векляк

Украинский клуб «Кудровка», который впервые будет выступать в Украинской Премьер-лиге, официально пополнил состав 25-летним защитником Богданом Векляком.

По информации пресс-службы клуба, Богдан выбрал 22-й игровой номер в новой команде. Информация о контракте на данный момент отсутствует.

«Ценю шанс быть в клубе с большими амбициями», – сказал Богдан.

Летом 2023 года Векляк вернулся в львовские «Карпаты» и провёл в команде последние два сезона. За это время защитник сыграл 11 матчей и забил один гол.

Ранее «Кудровка» объявила о подписании бывшего голкипера «Левого Берега».

По теме:
Стало известно, где Ингулец будет проводить домашние матчи
19-летний футболист гранда за серьезную сумму перейдет в Челси
К Моуриньо. Экс-игрок Барселоны присоединится к Фенербахче
трансферы чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига Богдан Векляк трансферы УПЛ Кудровка
Андрей Витренко Источник: ФК Кудровка
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эдди ХИРН: «Ему вбили в голову, что он второй Мухаммед Али, но это не так»
Бокс | 30 июля 2025, 02:52 0
Эдди ХИРН: «Ему вбили в голову, что он второй Мухаммед Али, но это не так»
Эдди ХИРН: «Ему вбили в голову, что он второй Мухаммед Али, но это не так»

Промоутер – о Джейке Поле

Фантастический мировой рекорд и чемпионские дебюты. Как прошел 4-й день ЧМ
Водные виды | 30 июля 2025, 17:00 5
Фантастический мировой рекорд и чемпионские дебюты. Как прошел 4-й день ЧМ
Фантастический мировой рекорд и чемпионские дебюты. Как прошел 4-й день ЧМ

Австралия выбилась в лидеры медального зачета, а дебют Леона Маршана оказался сумасшедшим

Украинский судья зафиксировал фиаско Стяуа в матче Q2 ЛЧ со Шкендией
Футбол | 30.07.2025, 22:37
Украинский судья зафиксировал фиаско Стяуа в матче Q2 ЛЧ со Шкендией
Украинский судья зафиксировал фиаско Стяуа в матче Q2 ЛЧ со Шкендией
110 млн евро. Звезда сборной Украины примет участие в крупном трансфере
Футбол | 30.07.2025, 09:02
110 млн евро. Звезда сборной Украины примет участие в крупном трансфере
110 млн евро. Звезда сборной Украины примет участие в крупном трансфере
Лондонский клуб сделал предложение по трансферу Зинченко. Есть сумма
Футбол | 30.07.2025, 16:34
Лондонский клуб сделал предложение по трансферу Зинченко. Есть сумма
Лондонский клуб сделал предложение по трансферу Зинченко. Есть сумма
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Известный тренер: «Все супертяжи тут из-за денег, а Усик – тот, которого..»
Известный тренер: «Все супертяжи тут из-за денег, а Усик – тот, которого..»
28.07.2025, 19:35
Бокс
Конец трансферной саги. Зинченко выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
Конец трансферной саги. Зинченко выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
29.07.2025, 09:40 10
Футбол
Рой Джонс назвал боксера, который победил бы Усика
Рой Джонс назвал боксера, который победил бы Усика
29.07.2025, 00:44 6
Бокс
Шахтер сообщил, где будет проведена телетрансляция матча ЛЕ с Бешикташем
Шахтер сообщил, где будет проведена телетрансляция матча ЛЕ с Бешикташем
29.07.2025, 03:47 7
Футбол
Пеп ГВАРДИОЛА: «Все кончено навсегда – это конец»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Все кончено навсегда – это конец»
28.07.2025, 18:58 4
Футбол
ВИДЕО 18+. Блогер показал, чем занимается Мудрик во время дисквалификации
ВИДЕО 18+. Блогер показал, чем занимается Мудрик во время дисквалификации
29.07.2025, 22:34 5
Футбол
АНБЕР: «Это опасные соперники для Усика. Здесь уже нет фаворита»
АНБЕР: «Это опасные соперники для Усика. Здесь уже нет фаворита»
30.07.2025, 09:22 5
Бокс
Итоги дня Q2 Лиги чемпионов. С кем дальше сыграет Динамо?
Итоги дня Q2 Лиги чемпионов. С кем дальше сыграет Динамо?
30.07.2025, 06:23 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем