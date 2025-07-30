ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок киевского клуба подписал контракт с Кудровкой
Илья Караващенко стал игроком «Кудровки»
Украинский голкипер Илья Караващенко стал игроком «Кудровки», сообщает пресс-служба клуба из одноименного села.
24-летний футболист подписал соглашение с украинским клубом. Его подробности не разглашается. Караващенко будет выступать под 44-м номером.
Последним клубом Ильи Караващенко был киевский «Левый Берег», который покинул на правах свободного агента. В прошлом сезоне на правах аренды он выступал за «ФСК Мариуполь».
В прошедшем сезоне украинский футболист провел 10 матчей на клубном уровне во всех турнирах, из которых 3 стали сухими, и пропустил 12 голов.
Ранее сообщалось о том, что дебютант УПЛ подписал опытного форварда.
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