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Украина. Премьер лига
30 июля 2025, 21:42 | Обновлено 30 июля 2025, 22:37
1188
0

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок киевского клуба подписал контракт с Кудровкой

Илья Караващенко стал игроком «Кудровки»

30 июля 2025, 21:42 | Обновлено 30 июля 2025, 22:37
1188
0
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок киевского клуба подписал контракт с Кудровкой
ФК Кудровка. Илья Караващенко

Украинский голкипер Илья Караващенко стал игроком «Кудровки», сообщает пресс-служба клуба из одноименного села.

24-летний футболист подписал соглашение с украинским клубом. Его подробности не разглашается. Караващенко будет выступать под 44-м номером.

Последним клубом Ильи Караващенко был киевский «Левый Берег», который покинул на правах свободного агента. В прошлом сезоне на правах аренды он выступал за «ФСК Мариуполь».

В прошедшем сезоне украинский футболист провел 10 матчей на клубном уровне во всех турнирах, из которых 3 стали сухими, и пропустил 12 голов.

Ранее сообщалось о том, что дебютант УПЛ подписал опытного форварда.

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Илья Караващенко Левый Берег Киев Кудровка трансферы трансферы УПЛ Первая лига Украины
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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