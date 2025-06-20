ОФИЦИАЛЬНО. Заря подписала новичка-легионера

Клуб УПЛ Заря объявил о подписании центрального защитника Андрия Яньича. Об условиях перехода и сроках контракта информации нет.

23-летний игрок начал свою карьеру в клубе «Звезда», за который отыграл 130 поединков (учитывая матчи за Ю-19 и Ю-17 клуба), забил 15 голов и отдал 2 голевых передачи.

В том числе принимал участие в составе «Звезды» в Юношеской Лиге чемпионов, сыграв 2 встречи.

Последние два сезона играл за боснийский «Радник» – 52 игры, 6 голов и 1 передача.