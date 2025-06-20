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Украина. Премьер лига
20 июня 2025, 20:16 | Обновлено 20 июня 2025, 20:40
978
1

ОФИЦИАЛЬНО. Заря подписала новичка-легионера

Яньич стал игроком луганской команды

20 июня 2025, 20:16 | Обновлено 20 июня 2025, 20:40
978
1
ОФИЦИАЛЬНО. Заря подписала новичка-легионера
ФК Заря

Клуб УПЛ Заря объявил о подписании центрального защитника Андрия Яньича. Об условиях перехода и сроках контракта информации нет.

23-летний игрок начал свою карьеру в клубе «Звезда», за который отыграл 130 поединков (учитывая матчи за Ю-19 и Ю-17 клуба), забил 15 голов и отдал 2 голевых передачи.

В том числе принимал участие в составе «Звезды» в Юношеской Лиге чемпионов, сыграв 2 встречи.

Последние два сезона играл за боснийский «Радник» – 52 игры, 6 голов и 1 передача.

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Иван Зинченко Источник: ФК Заря Луганск
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Artem_Ponomar
ще доволі молодий гравець, думаю зможе щось показати в Зорі
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