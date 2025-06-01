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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Калюжный и еще два игрока покинули Александрию
Украина. Премьер лига
01 июня 2025, 12:06 | Обновлено 01 июня 2025, 12:28
1507
2

ОФИЦИАЛЬНО. Калюжный и еще два игрока покинули Александрию

Украинский клуб попрощался с 3-мя футболистами

01 июня 2025, 12:06 | Обновлено 01 июня 2025, 12:28
1507
2
ОФИЦИАЛЬНО. Калюжный и еще два игрока покинули Александрию
ФК Александрия

«Александрия» попрощалась сразу с 3 футболистами.

Украинский клуб покинули опорный полузащитник Иван Калюжный, центральный защитник Сергей Логинов и полузащитник Юрий Копына.

У всех 3 футболистов закончились контракты и они получили статус свободных агентов.

Иван Калюжный провел 64 матча в УПЛ в составе «Александрии», забил 4 гола. На счету Сергея Логинова 63 матча в чемпионате Украины за клуб, 1 забитый мяч. Юрий Копына в футболке «горожан» в рамках УПЛ на поле вышел 37 раз, дважды в ней отличился забитым голом.

Ранее сообщалось о том. что Лидер команды УПЛ помечтал о вызове в сборную Бразилии.

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Александрия чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Юрий Копына Сергей Логинов Иван Калюжный
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Умник
Українська Жирона.
Капець. Ось яка ціль на єврокубки?
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