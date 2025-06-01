ОФИЦИАЛЬНО. Калюжный и еще два игрока покинули Александрию

«Александрия» попрощалась сразу с 3 футболистами.

Украинский клуб покинули опорный полузащитник Иван Калюжный, центральный защитник Сергей Логинов и полузащитник Юрий Копына.

У всех 3 футболистов закончились контракты и они получили статус свободных агентов.

Иван Калюжный провел 64 матча в УПЛ в составе «Александрии», забил 4 гола. На счету Сергея Логинова 63 матча в чемпионате Украины за клуб, 1 забитый мяч. Юрий Копына в футболке «горожан» в рамках УПЛ на поле вышел 37 раз, дважды в ней отличился забитым голом.

Ранее сообщалось о том. что Лидер команды УПЛ помечтал о вызове в сборную Бразилии.