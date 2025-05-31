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Украина. Премьер лига
31 мая 2025, 21:17 | Обновлено 31 мая 2025, 21:20
386
0

Лидер команды УПЛ помечтал о вызове в сборную Бразилии

Безерра считает, что это был бы лучший день в его жизни

31 мая 2025, 21:17 | Обновлено 31 мая 2025, 21:20
386
0
Лидер команды УПЛ помечтал о вызове в сборную Бразилии
ФК Александрия. Хуан Безерра

Атакующий хавбек Александрии Хуан Беззера рассказал, что будет, если когда-нибудь получит вызов в сборную Бразилии.

«Признаюсь, я не знаю, что бы я сделал, но, думаю, что это был бы самый счастливый день в моей жизни. Это было бы поводом для большой гордости не только для меня и моей семьи, но и для всех в районе, где я живу, кто видел, как я рос».

«Но пока это только мечта», – сказал Безерра.

В минувшем сезоне игрок забил 6 голов и сделал 5 ассистов, а команда завершила чемпионат УПЛ на втором месте.

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Хуан Альвина Безерра Александрия инсайд сборная Бразилии по футболу Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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