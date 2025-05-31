Лидер команды УПЛ помечтал о вызове в сборную Бразилии
Безерра считает, что это был бы лучший день в его жизни
Атакующий хавбек Александрии Хуан Беззера рассказал, что будет, если когда-нибудь получит вызов в сборную Бразилии.
«Признаюсь, я не знаю, что бы я сделал, но, думаю, что это был бы самый счастливый день в моей жизни. Это было бы поводом для большой гордости не только для меня и моей семьи, но и для всех в районе, где я живу, кто видел, как я рос».
«Но пока это только мечта», – сказал Безерра.
В минувшем сезоне игрок забил 6 голов и сделал 5 ассистов, а команда завершила чемпионат УПЛ на втором месте.
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