Лидер команды УПЛ помечтал о вызове в сборную Бразилии

Атакующий хавбек Александрии Хуан Беззера рассказал, что будет, если когда-нибудь получит вызов в сборную Бразилии.

«Признаюсь, я не знаю, что бы я сделал, но, думаю, что это был бы самый счастливый день в моей жизни. Это было бы поводом для большой гордости не только для меня и моей семьи, но и для всех в районе, где я живу, кто видел, как я рос».

«Но пока это только мечта», – сказал Безерра.

В минувшем сезоне игрок забил 6 голов и сделал 5 ассистов, а команда завершила чемпионат УПЛ на втором месте.