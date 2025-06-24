На просмотр в Верес приехали три легионера и вратарь Колоса

Как стало известно Sport.ua, в «Вересе» ожидаются серьезные кадровые изменения.

По имеющейся информации покинули ровенскую команду вратарь Богдан Когут, защитники Василий Гакман и Евгений Шевченко, к которому проявляет интерес киевская «Оболонь», арендованный полузащитник Луан вернулся в Бразилию, нападающий Николай Гайдучик перешел в «Полесье», а еще один форвард Руслан Степанюк в поисках клуба.

В то же время истек срок аренды у нападающего Марко Мрвальевича. На просмотре находятся правый защитник из Греции, два молодых полузащитника из Ганы и вратарь Валентин Горох из «Колоса».

Все они собираются 29 июня принять участие в первом спарринге «Верес» – с тернопольской «Нивой».

Ранее ровный «Верес» официально объявил об уходе украинского голкипера Богдана Когута из расположения клуба.