Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Верес попрощался с легендарным ветераном
Украина. Премьер лига
24 июня 2025, 14:31 |
466
0

ОФИЦИАЛЬНО. Верес попрощался с легендарным ветераном

Богдан Когут покинул расположение ровенской команды

24 июня 2025, 14:31 |
466
0
ОФИЦИАЛЬНО. Верес попрощался с легендарным ветераном
НК Верес. Богдан Когут

Ровенький «Верес» официально объявил об уходе украинского голкипера Богдана Когута из расположения клуба. Об этом пишет клубная пресс-служба.

По официальной информации, клуб и футболист договорились о досрочном расторжении контракта, действовавшего до 31 декабря 2025 года.

«Спасибо, легенда!», – говорится в сообщении

В воротах ровенского Вереса Богдан Когут в общей сложности отыграл семь сезонов и 135 матчей: 63 игры на уровне УПЛ, 53 поединка в Первой лиге, 6 переходных игр и 13 – в Кубке Украины.

Ранее Верес назвал лучшего игрока сезона 2024/25. Футболист уже покинул клуб

По теме:
Иван ФЕДЫК: «Все футболисты в хорошей форме»
Виктор СКРИПНИК: «Рад, что удалось вернуться в «Зарю»
Кучер отреагировал на неожиданное решение Турана во главе Шахтера
Богдан Когут Верес Ровно расторжение контракта Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Верес
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Динамо прибыл форвард, не забивавший 4 года. Хавбек поедет в Польшу
Футбол | 24 июня 2025, 11:32 8
В Динамо прибыл форвард, не забивавший 4 года. Хавбек поедет в Польшу
В Динамо прибыл форвард, не забивавший 4 года. Хавбек поедет в Польшу

Киевский клуб вышел из отпуска

ФОТО. Мудрик сменил аватарку в Instagram. Это месседж всему миру
Футбол | 24 июня 2025, 03:07 29
ФОТО. Мудрик сменил аватарку в Instagram. Это месседж всему миру
ФОТО. Мудрик сменил аватарку в Instagram. Это месседж всему миру

Михаил Мудрик готов к борьбе

Суперматч для Месси. Определены первые две пары 1/8 финала КЧМ-2025
Футбол | 24.06.2025, 07:30
Суперматч для Месси. Определены первые две пары 1/8 финала КЧМ-2025
Суперматч для Месси. Определены первые две пары 1/8 финала КЧМ-2025
ПСЖ принял решение по Сафонову на фоне переговоров о Забарном
Футбол | 24.06.2025, 14:33
ПСЖ принял решение по Сафонову на фоне переговоров о Забарном
ПСЖ принял решение по Сафонову на фоне переговоров о Забарном
Украинский клуб приостановил выступления в чемпионате. Известна причина
Футбол | 23.06.2025, 23:36
Украинский клуб приостановил выступления в чемпионате. Известна причина
Украинский клуб приостановил выступления в чемпионате. Известна причина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тренер Владимира Кличко: «Он его просто сломал, но почему-то проиграл»
Тренер Владимира Кличко: «Он его просто сломал, но почему-то проиграл»
23.06.2025, 06:55
Бокс
Известна ситуация по трансферам Бражко и Ваната. Плохие новости для Динамо
Известна ситуация по трансферам Бражко и Ваната. Плохие новости для Динамо
24.06.2025, 01:45 19
Футбол
Клубный чемпионат мира ФИФА пестрит абсурдом. История Сане – доказательство
Клубный чемпионат мира ФИФА пестрит абсурдом. История Сане – доказательство
22.06.2025, 08:16 21
Футбол
Таблицы КЧМ-2025 после 2-го тура. 4 команды уже обеспечили себе плей-офф
Таблицы КЧМ-2025 после 2-го тура. 4 команды уже обеспечили себе плей-офф
23.06.2025, 06:59
Футбол
Фьюри выбрал фаворита реванша за все пояса между Усиком и Дюбуа
Фьюри выбрал фаворита реванша за все пояса между Усиком и Дюбуа
23.06.2025, 05:01
Бокс
Экс-суперника Усика назвали величайшим мошенником в истории бокса
Экс-суперника Усика назвали величайшим мошенником в истории бокса
23.06.2025, 02:12 6
Бокс
Дерек ЧИСОРА: «Зачем ты принял этот бой? Это будет просто убийство»
Дерек ЧИСОРА: «Зачем ты принял этот бой? Это будет просто убийство»
24.06.2025, 07:47 2
Бокс
Впервые за 24 года известный испанский клуб сыграет в Ла Лиге
Впервые за 24 года известный испанский клуб сыграет в Ла Лиге
22.06.2025, 11:34
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем