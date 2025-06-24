ОФИЦИАЛЬНО. Верес попрощался с легендарным ветераном

Ровенький «Верес» официально объявил об уходе украинского голкипера Богдана Когута из расположения клуба. Об этом пишет клубная пресс-служба.

По официальной информации, клуб и футболист договорились о досрочном расторжении контракта, действовавшего до 31 декабря 2025 года.

«Спасибо, легенда!», – говорится в сообщении

В воротах ровенского Вереса Богдан Когут в общей сложности отыграл семь сезонов и 135 матчей: 63 игры на уровне УПЛ, 53 поединка в Первой лиге, 6 переходных игр и 13 – в Кубке Украины.

Ранее Верес назвал лучшего игрока сезона 2024/25. Футболист уже покинул клуб