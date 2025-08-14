Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали легионера, игравшего на ЧМ-2022
Украина. Премьер лига
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали легионера, игравшего на ЧМ-2022

Диего Паласиос стал футболистом львовских «Карпат»

ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали легионера, игравшего на ЧМ-2022
ФК Карпаты.

Львовские «Карпаты» официально объявили о трансфере эквадорского защитника Диего Паласиоса об этом пишет клубная пресс-служба «львов».

По официальной информации, 26-летний эквадорец выступит за львовский клуб на правах арендного соглашения. Контракт эквадорского защитника принадлежит бразильскому «Коринтиансу».

В составе сборной Эквадора U-20 выиграл бронзовую награду Чемпионата мира. В 19 лет дебютировал за национальную команду Эквадора, выступал на Копа Америка и был в заявке сборной на Чемпионате мира-2022.

Ранее сообщалось, что дебютант УПЛ подписал игрока Шахтера, который не нужен Турану

По теме:
Александр ДОМОЛЕГА: «Чувствую себя, будто начинаю с чистого листа»
Экс-голкипер Динамо: «Отставка Шовковского? Я не внутри команды»
Нива-2 Тернополь – Куликов-Белка – 1:0. Поражение в меньшинстве. Видео гола
