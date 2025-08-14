ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали легионера, игравшего на ЧМ-2022
Диего Паласиос стал футболистом львовских «Карпат»
Львовские «Карпаты» официально объявили о трансфере эквадорского защитника Диего Паласиоса об этом пишет клубная пресс-служба «львов».
По официальной информации, 26-летний эквадорец выступит за львовский клуб на правах арендного соглашения. Контракт эквадорского защитника принадлежит бразильскому «Коринтиансу».
В составе сборной Эквадора U-20 выиграл бронзовую награду Чемпионата мира. В 19 лет дебютировал за национальную команду Эквадора, выступал на Копа Америка и был в заявке сборной на Чемпионате мира-2022.
